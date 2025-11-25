Каллас назвала недопустимым возвращение России в G8
Возвращение России в «Большую восьмерку» (G8, существовала с 1997 по 2014 г.) «определенно недопустимо». Об этом заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас в эфире BBC Radio 4.
«Мы не можем вернуться к привычному режиму, <...> как вы себе это представляете?» – сказала она.
Каллас указала, что для завершения российско-украинского конфликта «раз и навсегда» необходимо добиться уступок со стороны России.
Предложение о возвращении России в G8 появилось в проекте мирного плана, подготовленного США. Против инициативы выступили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Макрон пояснил, что условия для возвращения России в G8 «не сложились» и данный формат зависит от «единодушного согласия всех участников».
Европейские страны после публикации плана США представили свой проект мирного соглашения. В нем были исправлены пункты по вопросу передачи РФ территорий, численности войск ВСУ и др. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Москва знакома лишь с одним вариантом мирного плана по конфликту на Украине, а европейский план «совершенно конструктивно» не подходит России.