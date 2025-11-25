Каллас назвала недопустимым возвращение России в G8

Европейские страны после публикации плана США представили свой проект мирного соглашения. В нем были исправлены пункты по вопросу передачи РФ территорий, численности войск ВСУ и др. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Москва знакома лишь с одним вариантом мирного плана по конфликту на Украине, а европейский план «совершенно конструктивно» не подходит России.