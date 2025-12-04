Газета
Путин: Россия предлагала Украине покинуть Донбасс и не начинать конфликт

Ведомости

Россия предлагала Киеву перед февралем 2022 г. вывести вооруженные силы Украины из Донбасса и не начинать военных действий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

«Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость – выведите свои войска, и никаких военных действий не будет. Нет, они предпочитают воевать. Ну вот и довоевались», – резюмировал президент (цитата по ТАСС).

2 декабря Путин провел переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского главы бизнесменом Джаредом Кушнером. Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что стороны обсудили американский план мирного урегулирования конфликта на Украине и четыре других переданных Москве документа по этой теме. Беседа длилась почти пять часов.

26 ноября CNN писал, что Киев не согласился с тремя ключевыми для Москвы пунктами урегулирования: вывод вооруженных сил Украины из Донбасса, ограничение численности украинской армии до 600 000 человек и отказ от намерения вступить в НАТО. Председатель Евросовета Антониу Кошта уточнял, что из доработанного союзниками Украины плана вычеркнуты все пункты, затрагивающие Евросоюз и НАТО.

