Кошта подтвердил удаление пунктов о НАТО и ЕС из плана США по Украине
В текущей версии плана США по урегулированию украинского кризиса вычеркнуты все пункты, затрагивающие Евросоюз и НАТО, подтвердил председатель Евросовета Антониу Кошта в интервью газете Handelsblatt.
«Соединенные Штаты и украинцы подготовили новый рабочий документ. В новом плане все пункты, которые касаются ЕС, вычеркнуты. Все, что затрагивает НАТО, тоже вычеркнуто», – отметил Кошта. По его словам, Вашингтон дал обещание не обсуждать указанные вопросы с Москвой без участия европейских стран.
Глава Евросовета также выразил мнение, принимать решения по территориям нельзя без Украины. Он считает, что эти вопросы касаются также «европейской безопасности», поэтому их надо обсуждать в рамках НАТО.
28 ноября главный редактор газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер отметил, что европейские страны должны признать, что не в интересах Украины продолжать конфликт с Россией. Он подчеркнул, что план США предлагает выход из ситуации, однако украинский президент Владимир Зеленский «слишком слаб, чтобы убедить свой народ в необходимости болезненных уступок».
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что вопросы территорий еще будут обсуждаться. «Все детали мы сейчас не будем называть. И президент вчера к этому призывал», – сказал представитель Кремля.