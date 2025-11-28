NZZ: продолжение конфликта не в интересах Украины
Европейским странам стоит признать, что продолжение конфликта на Украине не выгодно для Киева, а у самих лидеров ЕС недостаточно власти, чтобы продвигать свои инициативы в рамках урегулирования, написал главный редактор газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер.
«Пришло время для реализма. Продолжение войны не в интересах Украины. <...> Ведь нужно быть честным: даже если европейцы обиженно надувают щеки, потому что с ними не проконсультировались перед представлением первоначальной версии [плана США], у них нет власти, чтобы продвигать свои идеи», – выразил мнение журналист.
Как пишет главный редактор издания, документ, разработанный Белым домом и направленный на завершение конфликта на Украине, предлагает выход из ситуации. При этом, по мнению Гуйера, украинский президент Владимир Зеленский «слишком слаб, чтобы убедить свой народ в необходимости болезненных уступок».
28 ноября агентство Reuters писало, что план США может дорого обойтись Евросоюзу с экономической точки зрения. Все предложения о прекращении огня включают сохранение за РФ территорий Донбасса и Луганска, что может привести к возникновению неопределенности, которая будет давить на европейскую экономику. Кроме того, к 2025 г. сумма, которая потребуется для восстановления Украины после завершения конфликта, приблизилась к $600 млрд. Как сообщало агентство, российская сторона может отказаться взять на себя половину этих расходов.