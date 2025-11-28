Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

NZZ: продолжение конфликта не в интересах Украины

Ведомости

Европейским странам стоит признать, что продолжение конфликта на Украине не выгодно для Киева, а у самих лидеров ЕС недостаточно власти, чтобы продвигать свои инициативы в рамках урегулирования, написал главный редактор газеты Neue Zürcher Zeitung (NZZ) Эрик Гуйер.

«Пришло время для реализма. Продолжение войны не в интересах Украины. <...> Ведь нужно быть честным: даже если европейцы обиженно надувают щеки, потому что с ними не проконсультировались перед представлением первоначальной версии [плана США], у них нет власти, чтобы продвигать свои идеи», – выразил мнение журналист.

Как пишет главный редактор издания, документ, разработанный Белым домом и направленный на завершение конфликта на Украине, предлагает выход из ситуации. При этом, по мнению Гуйера, украинский президент Владимир Зеленский «слишком слаб, чтобы убедить свой народ в необходимости болезненных уступок».

28 ноября агентство Reuters писало, что план США может дорого обойтись Евросоюзу с экономической точки зрения. Все предложения о прекращении огня включают сохранение за РФ территорий Донбасса и Луганска, что может привести к возникновению неопределенности, которая будет давить на европейскую экономику. Кроме того, к 2025 г. сумма, которая потребуется для восстановления Украины после завершения конфликта, приблизилась к $600 млрд. Как сообщало агентство, российская сторона может отказаться взять на себя половину этих расходов. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её