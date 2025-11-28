NZZ: продолжение конфликта не в интересах Украины

28 ноября агентство Reuters писало, что план США может дорого обойтись Евросоюзу с экономической точки зрения. Все предложения о прекращении огня включают сохранение за РФ территорий Донбасса и Луганска, что может привести к возникновению неопределенности, которая будет давить на европейскую экономику. Кроме того, к 2025 г. сумма, которая потребуется для восстановления Украины после завершения конфликта, приблизилась к $600 млрд. Как сообщало агентство, российская сторона может отказаться взять на себя половину этих расходов.