Reuters: ЕС рискует попасть в финансовую «черную дыру» из-за плана по Украине
План США по урегулированию украинского конфликта может дорого обойтись Евросоюзу с экономической точки зрения. Все предложения о прекращении огня, представленные за последние время, включают сохранение за РФ территорий Донбасса и Луганска, что может привести к возникновению неопределенности, которая будет давить на европейскую экономику. Об этом пишет Reuters.
Кроме того, мирный план ставил вопрос о том, согласится ли президент РФ Владимир Путин с тем, что замороженные российские активы могут быть использованы для восстановления Украины, как того требуют правительства ЕС.
К 2025 г. сумма, которая потребуется для восстановления Украины после завершения конфликта, приблизилась к $600 млрд. Как пишет Reuters, российская сторона может отказаться взять на себя половину этих расходов. В таком случае союзникам Украины придется взять на себя большую часть этих выплат.
Если вопрос о контроле над Донецкой и Луганской народными республиками не будет урегулирован, он также может препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, сообщает агентство. Это связано с тем, что союз рассматривает контроль над суверенными границами как гарантию того, что его законы и нормативные акты будут выполняться национальными правительствами.
26 ноября CNN сообщал, что Украина во время переговоров в Женеве не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами мирного плана, который разработал Белый дом. Непринятые Украиной моменты касаются передачи Москве территорий в Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от попыток присоединиться к НАТО.