Reuters: ЕС рискует попасть в финансовую «черную дыру» из-за плана по Украине

Если вопрос о контроле над Донецкой и Луганской народными республиками не будет урегулирован, он также может препятствовать вступлению Украины в Евросоюз, сообщает агентство. Это связано с тем, что союз рассматривает контроль над суверенными границами как гарантию того, что его законы и нормативные акты будут выполняться национальными правительствами.