Юрий Ушаков рассказал подробности переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

Юрий Ушаков рассказал подробности переговоров Путина с Уиткоффом и КушнеромВ Кремле завершилось пятичасовое обсуждение мирного плана Дональда Трампа
На российско-американских переговорах обсудили американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре других переданных России документа по этой теме. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков на ночном брифинге в Кремле. Здесь проходили российско-американские переговоры, продлившиеся пять часов. Владимир Путин встречался со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и с предпринимателем, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. С российской стороны в переговорах кроме президента участвовали Ушаков и спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Был документ, который содержал 27 пунктов. Он нам был передан, мы с ним ознакомились, естественно. Хотя мы не работали над формулировками, и никаких дискуссий с американскими коллегами на этот счет не было. Затем мы получили еще несколько документов, а именно четыре документа, которые сегодня тоже обсуждались на встрече нашего президента с Уиткоффом и Кушнером», – сказал Ушаков. Он не стал раскрывать суть этих документов, отметив, что все они касаются долгосрочного мирного регулирования кризиса на Украине. «В начале был один вариант. Потом этот вариант был доработан, и появились вместо одного четыре документа», – сказал он.
Ушаков назвал беседу «весьма полезной, конструктивной, весьма содержательной». По его словам, была возможность обстоятельно обсудить перспективы дальнейшей совместной работы по достижению долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Он сказал, что обсуждалось содержание тех документов, которые американцы какое-то время назад передали Москве. «Мы не обсуждали конкретные формулировки, конкретные какие предложения. Мы обсуждали суть того, что заложено в эти американские документы. С чем-то мы могли согласиться. И президент это подтвердил своим собеседникам. Что-то у нас вызвало критику. Президент тоже не скрывал наше критическое, даже отрицательное отношение к ряду предложений», – заявил Ушаков. В итоге на переговорах стороны заявили о готовности продолжать совместную работу для достижения мирного долгосрочного урегулирования на Украине, отметил он.
«Обсуждались конкретно территориальные проблемы, без которых мы не видим решения кризиса», – подчеркнул Ушаков. По его словам, «он [территориальный вопрос], естественно, наиболее важный для нас и для американцев тоже». «Пока еще компромиссного варианта найдено не было. Но некоторые американские наработки выглядят более-менее приемлемо. Но их нужно обсуждать. Некоторые формулировки, которые нам были предложены, нам подходят. Это действительно один из важнейших вопросов», – сказал он. Раскрывать, с чем Москва согласилась, а с чем нет, он не стал из-за договоренности с американцами не говорить о сути переговоров.
Кроме того, обсуждались перспективы будущего экономического взаимодействия России и США, о чем говорилось и на прошлых встречах, рассказал помощник Путина: «Но сейчас было подчеркнуто, что нужно как-то уже – если мы хотим, действительно сотрудничать, для этого огромные возможности есть – проявить реальное стремление к этому как в Москве, так и в Вашингтоне». Представители Трампа передали наилучшие пожелания Путину, а президент России попросил передать «дружеские приветы» Трампу и ряд важных политических сигналов.
Контакты с американцами продолжатся на уровне спецпредставителей и помощников, в том числе с Уиткоффом и Кушнером, сказал Ушаков: «Что касается возможной встречи на президентском уровне, то это будет зависеть от того, какой прогресс мы сумеем достичь по этому пути, когда будем упорно и настойчиво работать по линии помощников, представителей МИДов и других ведомств». По его словам, Уиткофф и Кушнер из Москвы направятся в Вашингтон, где доложат Трампу о переговорах. О визите в Киев после переговоров в Москве Ушакову неизвестно. «Вернутся коллеги домой, обсудят те вопросы, которые сегодня затрагивались. Затем, как я полагаю, выйдут на нас по телефону. Мы продолжим обсуждение», – ответил Ушаков на вопрос, когда будет продолжение контактов.
На вопрос же о том, стали ли после переговоров Россия и Украина ближе к миру или нет, Ушаков сказал: «Не дальше, это точно. Но предстоит еще большая работа, как в Вашингтоне, так и в Москве. Условлено об этом, и контакты будут продолжены».
Ушаков отметил, что Кушнер работал над урегулированием конфликта на Ближнем Востоке и какое-то время назад подключился к урегулированию ситуации между Россией и Украиной, в том числе принимал активное участие в подготовке американских предложений.
До переговоров Путин сделал несколько заявлений для российских журналистов. Президент говорил о важности взятия Красноармейска в ДНР для Вооруженных сил России и о том, что российские войска контролируют Купянск. Журналисты поинтересовались у президента, почему европейцы отстранены от переговорного процесса, а Россия ведет диалог только с США. По словам Путина, «европейцы не молчат» и «обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров», хотя они сами оборвали контакты с Россией. Европейцы мешают Трампу достичь мира между Россией и Украиной с помощью переговоров, сказал президент. Кроме того Путин обвинил Европу в том, что у нее «нет мирной повестки». Путин также заявил, что Россия не собирается воевать с Европой: «Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. <…> С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько. Понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то может очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться». Президент дал на переговорах оценку «деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования мы видели со стороны европейцев», сказал Ушаков на брифинге.