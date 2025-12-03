Юрий Ушаков рассказал подробности переговоров Путина с Уиткоффом и Кушнером

До переговоров Путин сделал несколько заявлений для российских журналистов. Президент говорил о важности взятия Красноармейска в ДНР для Вооруженных сил России и о том, что российские войска контролируют Купянск. Журналисты поинтересовались у президента, почему европейцы отстранены от переговорного процесса, а Россия ведет диалог только с США. По словам Путина, «европейцы не молчат» и «обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров», хотя они сами оборвали контакты с Россией. Европейцы мешают Трампу достичь мира между Россией и Украиной с помощью переговоров, сказал президент. Кроме того Путин обвинил Европу в том, что у нее «нет мирной повестки». Путин также заявил, что Россия не собирается воевать с Европой: «Но если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. <…> С Украиной мы действуем хирургическим способом, аккуратненько. Понятно, да? Это не война в прямом, современном смысле этого слова. Если Европа вдруг захочет начать с нами войну и начнет ее, то может очень быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться». Президент дал на переговорах оценку «деструктивным действиям, которые в контексте урегулирования мы видели со стороны европейцев», сказал Ушаков на брифинге.