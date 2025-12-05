Ушаков: формулировки будущего плана по Украине может написать зять Трампа Кушнер
Формулировками возможного плана урегулирования российско-украинского конфликта может заняться зять президента США Дональда Трампа бизнесмен Джаред Кушнер. С таким мнением выступил помощник президента РФ Юрий Ушаков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Во многом, если будет верстаться и дальше на бумаге какой-то план, ведущий к урегулированию [на Украине], то ручкой вводить во многом будет именно господин Кушнер», – сказал он.
Кушнер стоит у начала проекта мирного плана США по завершению боев на Украине. В октябре Кушнер, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу со спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым в Майами. Через месяц Вашингтон опубликовал сам документ, состоящий из 28 пунктов.
После Кушнер посетил Москву вместе с Уиткоффом, где они провели переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Зять Трампа, помимо этого, участвовал в переговорах в Египте по завершению палестино-израильского конфликта в секторе Газа. Сделки удалось достичь 10 октября.