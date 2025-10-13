Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в Газе

Лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали договор о прекращении войны в ГазеДля достижения этого дня «понадобилось 3000 лет» – Трамп
Главы США Дональд Трамп, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Катара Тамим Аль Тани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита, посвященному завершению войны в секторе Газа, подписали договор о прекращении конфликта в анклаве. Трансляцию мероприятия проводит Fox News.
По словам Трампа, в документе «изложено множество правил, положений и других аспектов», которые касаются урегулирования ситуации в секторе Газа.
В рамках саммита глава США заявил, что для достижения этого дня «понадобилось 3000 лет», а также отметил, что мировая сделка по Газе является «крупнейшей и самой сложной».
Кроме того, американский лидер объявил о наступлении «мира на Ближнем Востоке».
13 октября Трамп заявил об окончании конфликта в секторе Газа. С этой территории были освобождены все 20 выживших израильских заложников. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных.
Возвращение заложников вошло в план Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. 29 сентября его опубликовал Белый дом. В документе значатся также требования о демилитаризации территории и выводе израильских войск. Члены «Хамаса» могут пройти процедуру амнистии, жители анклава получат гуманитарную помощь.