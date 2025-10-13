Трамп объявил о завершении войны в Газе

Трамп объявил о завершении войны в ГазеДвижение «Хамас» согласилось на разоружение, заявил президент США
Президент США Дональд Трамп во время выступления в израильском кнессете заявил, что конфликт в Газе завершен. Он сказал, что движение «Хамас» согласилось выполнять предусмотренный мирным планом пункт о разоружении.
«Это большая честь для меня. Великий и прекрасный день, новое начало», – написал Трамп в гостевой книге кнессета.
13 октября в секторе Газа были освобождены все 20 выживших израильских заложников. Среди них был уроженец Донбасса Максим Харкин. Он уже вышел на связь с семьей. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. Стороны также договорились, что останки 28 израильтян, которые, предположительно, погибли в плену, будут возвращены.
Трамп прилетел в Израиль 13 октября. В аэропорту его встретили президент страны Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху вместе со своей супругой. После речи в парламенте американский лидер должен покинуть страну, улетев в Египет, где пройдет «Саммит мира». Он посвящен урегулированию конфликта в секторе Газа, в мероприятии поучаствуют главы более 20 государств.
Возвращение заложников вошло в план Трампа по урегулированию конфликта в секторе Газа. 29 сентября его опубликовал Белый дом. В документе значатся также требования о демилитаризации территории и выводе израильских войск. Члены «Хамаса» могут пройти процедуру амнистии, жители анклава получат гуманитарную помощь.