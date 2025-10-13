Трамп объявил о завершении войны в Газе

13 октября в секторе Газа были освобождены все 20 выживших израильских заложников. Среди них был уроженец Донбасса Максим Харкин. Он уже вышел на связь с семьей. В обмен Израиль должен отпустить 2000 палестинских заключенных. Стороны также договорились, что останки 28 израильтян, которые, предположительно, погибли в плену, будут возвращены.