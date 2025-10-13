Трамп прилетел в Израиль
Президент США Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Его самолет приземлился в аэропорту «Бен-Гурион», где его встретили президент страны Ицхак Герцог и премьер-министр Биньямин Нетаньяху вместе со своей супругой.
После краткой церемонии встречи Трамп отправится в Иерусалим, где выступит с речью перед израильским парламентом. Затем президент сразу вернется в аэропорт и вылетит в Египет. Там он примет участие в «Саммите мира», посвященном урегулированию ситуации в секторе Газа. Там будут присутствовать лидеры более 20 стран.
Ранее Трамп заявил о достижении договоренности между Израилем и движением «Хамас» о выполнении первой фазы мирного плана для сектора Газа. Согласно плану, «Хамас» освободит израильских заложников. В ответ Израиль выведет войска до согласованной линии внутри Газы и выпустит сотни палестинских заключенных, включая осужденных за терроризм. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.
Сегодня палестинское движение освободило первых семерых израильских заложников. В ближайшие часы Израиль и «Хамас» намерены обменять 20 израильских пленных на почти 2000 палестинских заключенных. Стороны также условились о возвращении тел 28 погибших израильских пленных.