Трамп прилетел в Израиль

После краткой церемонии встречи Трамп отправится в Иерусалим, где выступит с речью перед израильским парламентом. Затем президент сразу вернется в аэропорт и вылетит в Египет. Там он примет участие в «Саммите мира», посвященном урегулированию ситуации в секторе Газа. Там будут присутствовать лидеры более 20 стран.