Израиль и «Хамас» начали процесс обмена пленными

По данным Al Jazeera, в это число готовившихся к освобождению палестинцев вошли 1700 человек, вывезенных из Газы. Еще 250 – это палестинцы, отбывавшие пожизненные и длительные сроки заключения, в основном за нападения или причастность к насилию в отношении израильтян. Из последней группы 135 человек будут депортированы в Газу или отправлены за границу, а 100, как ожидается, будут направлены на Западный берег. Около 15 человек должны быть освобождены в Восточном Иерусалиме. Перед обменом заключенные были перевезены в тюрьму «Офер» недалеко от Рамаллы и в тюрьму «Кетзиот» в пустыне Негев.