Израиль и «Хамас» начали процесс обмена пленными

Израиль и «Хамас» начали процесс обмена пленнымиПалестинская группировка передала Красному Кресту первых семерых заложников
Палестинская группировка «Хамас» освободила первых семерых заложников. Их передали Красному Кресту в Газе, пишет The Jerusalem Post.
«Международный комитет Красного Креста (МККК) начал многоэтапную операцию по содействию освобождению и передаче заложников и задержанных в рамках соглашения о прекращении огня между Израилем и "Хамасом"», – говорится в сообщении Красного Креста.
Палестинские заключенные также сели в автобусы в Израиле перед обменом, сообщает The Jerusalem Post.
В ближайшие часы Израиль и «Хамас» планируют обменять 20 израильских пленных, удерживаемых в секторе Газа, на почти 2000 палестинских заключенных. Кроме того, стороны договорились о возвращении останков 28 израильских пленных, предположительно погибших в плену.
По данным Al Jazeera, в это число готовившихся к освобождению палестинцев вошли 1700 человек, вывезенных из Газы. Еще 250 – это палестинцы, отбывавшие пожизненные и длительные сроки заключения, в основном за нападения или причастность к насилию в отношении израильтян. Из последней группы 135 человек будут депортированы в Газу или отправлены за границу, а 100, как ожидается, будут направлены на Западный берег. Около 15 человек должны быть освобождены в Восточном Иерусалиме. Перед обменом заключенные были перевезены в тюрьму «Офер» недалеко от Рамаллы и в тюрьму «Кетзиот» в пустыне Негев.
«Хамас» опубликовал имена 20 выживших израильских заложников. По данным Reuters, в список вошли: Бар Абрахам Куперштейн, Эвьятар Давид, Йосеф-Хаим Охана, Сегев Кальфон, Авинан Ор, Элкана Бобот, Максим Харкин, Нимрод Коэн, Матан Ангрест, Матан Зангаукер, Эйтан Хорн, Эйтан Абрахам Мор, Гали Берман, Зив Берман, Омри Миран, Алон Охель, Гай Гильбоа-Далал, Ром Браславски, Ариэль Кунио и Давид Кунио.
CNN пишет, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его жена Сара от руки написали личное послание для возвращающихся заложников: «От имени всего народа Израиля – с возвращением! Мы ждали тебя, мы обнимаем тебя». По данным канцелярии премьер-министра, записка является частью набора для заложников, в который также входят одежда и личные вещи, ноутбук, мобильный телефон и планшет.
В это же время в египетском Шарм-эш-Шейхе проходит масштабный «саммит мира», направленный на завершение войны. На встрече присутствуют лидеры более чем 20 стран, включая американского президента Дональда Трампа и главу Палестины Махмуда Аббаса. Сообщается, что США, Египет, Катар и, вероятно, Турция выступят гарантами соглашения. Нетаньяху не присутствует на саммите.
Трамп, находясь на борту самолета, заявил, что эта сделка по Газе может стать «важнейшим делом» в его карьере. Он также выразил надежду, что перемирие знаменует начало новой эры на Ближнем Востоке. Президент Израиля Ицхак Герцог объявил о намерении вручить Трампу высшую гражданскую награду страны за его роль в освобождении заложников и содействии мирному процессу, сообщает The Jerusalem Post. Несмотря на оптимизм, Нетаньяху предупредил, что «кампания еще не окончена», напоминая о сохраняющихся вызовах безопасности.
На фоне дипломатической активности тысячи палестинцев продолжают возвращаться в разрушенные районы Газы. Гуманитарные организации используют режим прекращения огня для наращивания объема помощи, в анклав уже начались поставки продовольствия и топлива. Власти Газы сообщают, что с начала перемирия на север вернулись сотни тысяч человек.