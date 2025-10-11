Послы США посетили многотысячный митинг в Израиле перед освобождением заложников

По данным AFP, «Хамас» готов дать отпор, если план США по прекращению войны в Газе провалится. Об этом агентству заявил высокопоставленный представитель палестинского движения. «Мы надеемся не вернуться [к войне], но палестинский народ и силы сопротивления, безусловно, используют все свои возможности для отражения агрессии, если им будет навязана война», – заявил Хусам Бадран в интервью агентству AFP.