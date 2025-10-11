Послы США посетили многотысячный митинг в Израиле перед освобождением заложников

Послы США посетили многотысячный митинг в Израиле перед освобождением заложниковУиткофф поблагодарил лидеров арабских стран за их роль в ближневосточной сделке
Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили митинг в Тель-Авиве в поддержку семей заложников, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщает AFP.
Палестинское движение должно освободить 48 заложников в рамках соглашения, согласно которому прекращение огня между Израилем и «Хамасом» вступило в силу 10 октября.
«Вы едете домой», – обратился Уиткофф к заложникам (цитата по Le Figaro). Его выступление на «площади заложников» вызвало аплодисменты тысяч людей, сообщает издание.
Уиткофф также поблагодарил лидеров арабских стран за их роль в решении о прекращении огня. «Всем, кто сыграл решающую и неотъемлемую роль в этом мирном соглашении, я говорю: спасибо», – сказал он (цитата по «РИА Новости»), перечислив президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, шейха Катара Мохаммеда ибн Абдулрахмана Аль Тани, катарского эмира Тамима ибн Хамада Аль Тани, президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси.
По данным AFP, «Хамас» готов дать отпор, если план США по прекращению войны в Газе провалится. Об этом агентству заявил высокопоставленный представитель палестинского движения. «Мы надеемся не вернуться [к войне], но палестинский народ и силы сопротивления, безусловно, используют все свои возможности для отражения агрессии, если им будет навязана война», – заявил Хусам Бадран в интервью агентству AFP.
В рамках первого этапа соглашения о прекращении огня «Хамас» вернет израильских заложников, а Израиль отпустит 250 палестинцев, которые отбывают пожизненное заключение в тюрьмах, и 1700 человек, арестованных в анклаве с октября 2023 г. Также будут отпущены палестинские женщины и дети, задержанные в Газе.