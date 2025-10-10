Соглашение о прекращении огня в Газе вступило в силу
Соглашение о прекращении огня между израильскими и палестинскими силами в секторе Газа вступило в силу – оно действует с 12:00 мск. Об этом объявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Израильские войска начали занимать позиции «вдоль обновленных линий развертывания в подготовке к соглашению о прекращении огня и возвращению заложников», следует из сообщения.
Вечером накануне глава палестинской группировки «Хамас» в анклаве Халиль аль-Хайи объявил об окончании войны в Газе. Он говорил, что «Хамас» получил гарантии от союзников и администрации президента США.
Первый этап сделки предполагает остановку огня и освобождение 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах. Также палестинской стороне вернут 1700 палестинцев, арестованных в Газе с октября 2023 г. Будут освобождены все палестинские женщины и дети, задержанные Израилем в анклаве, добавил Аль-Хайи. Израилю будут переданы заложники, похищенные «Хамасом» в октябре 2023 г.
Договоренности об остановке войны удалось достичь после предложения президента США Дональда Трампа. Трамп говорил, что ожидает освобождения заложников 13 или 14 октября, эти даты подтвердили в офисе премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.