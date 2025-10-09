Газета
Политика

Глава «Хамас» объявил об окончании войны в Газе

Ведомости

Война в секторе Газа завершена. Об этом объявил глава палестинской группировки в анклаве Халиль аль-Хайи, его видеообращение транслировал телеканал Al-Jazeera.

«Мы получили заверения от братских посредников и администрации США, которые подтвердили, что война полностью окончена», – сказал он.

Первый этап сделки предполагает остановку огня и освобождение 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах. Также палестинской стороне вернут 1700 палестинцев, арестованных в Газе с октября 2023 г. Будут освобождены все палестинские женщины и дети, задержанные Израилем в анклаве, добавил Аль-Хайи. Как ожидается, Израилю будут переданы заложники «Хамас».

Израильская сторона пока не объявляла о завершении своей военной операции в Газе. Reuters со ссылкой на официальные лица сообщил, что стороны подписали соглашение после непрямых переговоров на египетском курорте Шарм-эль-Шейх.

Президент США Дональд Трамп говорил, что ожидает освобождения заложников 13 или 14 октября. Американский лидер намерен присутствовать на церемонии подписания соглашения в Египте и выступить в израильском кнессете (парламенте).

9 октября Трамп объявил, что Израиль и палестинская группировка «Хамас» достигли договоренности по первому этапу мирного плана, который предложил американский лидер. Он предполагает скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованной линии.

