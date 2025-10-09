Глава «Хамас» объявил об окончании войны в Газе

Первый этап сделки предполагает остановку огня и освобождение 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах. Также палестинской стороне вернут 1700 палестинцев, арестованных в Газе с октября 2023 г. Будут освобождены все палестинские женщины и дети, задержанные Израилем в анклаве, добавил Аль-Хайи. Как ожидается, Израилю будут переданы заложники «Хамас».