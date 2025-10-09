Трамп: Израиль и «Хамас» достигли первого этапа соглашения по урегулированию
Израиль и палестинская группировка «Хамас» достигли соглашения по первому этапу мирного плана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, это событие означает скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к «согласованной линии».
«Ко всем сторонам будут относиться справедливо! Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали вместе с нами, чтобы это историческое и беспрецедентное событие стало реальностью», – написал Трамп.
Белый дом представил план урегулирования кризиса в Газе 29 сентября. Согласно ему, предполагается демилитаризировать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.
8 октября Трамп заявлял, что может поехать на Ближний Восток 12 октября, отметив успешный ход переговоров по Газе.