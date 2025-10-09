Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп: Израиль и «Хамас» достигли первого этапа соглашения по урегулированию

Ведомости

Израиль и палестинская группировка «Хамас» достигли соглашения по первому этапу мирного плана. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, это событие означает скорейшее освобождение всех заложников и отвод израильских войск к «согласованной линии».

«Ко всем сторонам будут относиться справедливо! Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали вместе с нами, чтобы это историческое и беспрецедентное событие стало реальностью», – написал Трамп.

Белый дом представил план урегулирования кризиса в Газе 29 сентября. Согласно ему, предполагается демилитаризировать территорию, уничтожить террористическую инфраструктуру, прекратить боевые действия, вывести израильские войска и освободить заложников. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.

8 октября Трамп заявлял, что может поехать на Ближний Восток 12 октября, отметив успешный ход переговоров по Газе.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь