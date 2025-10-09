Трамп: Израиль и «Хамас» достигли первого этапа соглашения по урегулированию

«Ко всем сторонам будут относиться справедливо! Это великий день для арабского и мусульманского мира, Израиля, всех соседних стран и США, и мы благодарим посредников из Катара, Египта и Турции, которые работали вместе с нами, чтобы это историческое и беспрецедентное событие стало реальностью», – написал Трамп.