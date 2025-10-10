Офис Нетаньяху: «Хамас» освободит израильских заложников 13 или 14 октября
Палестинская группировка «Хамас» освободит израильских заложников 13 или 14 октября. Израиль, в свою очередь, отпустит 250 осужденных за терроризм и 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября. Об этом сообщил советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.
Всех освобожденных со стороны Израиля направят в Газу или за ее пределы, добавил он. При этом всем освобожденным, которые были осуждены за террористическую деятельность, будет навсегда запрещен въезд в Израиль, а также на территорию Иудеи и Самарии.
Гендельман напомнил, что сделку об освобождении заложников утвердили вечером 9 октября без голосования кабинета безопасности Израиля. На заседании присутствовали спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стив Уиткофф.
Среди основных деталей сделки Гендельман указал, что 20 живых и 28 погибших заложников вернутся в течение 72 часов. Кроме того, Израиль передаст тела 360 боевиков по формуле 15 за каждого погибшего израильтянина, Турция и Катар войдут в международную миссию по контролю за реализацией соглашения и поиску тел. Министр обороны Исраэль Кац поручил Армии обороны Израиля жестко реагировать на любые атаки в переходный период, добавил он.
9 октября глава палестинской группировки в анклаве Халиль аль-Хайи объявил, что война в секторе Газа завершена.
Первый этап сделки подразумевает прекращение огня и освобождение 250 палестинцев, отбывающих пожизненное заключение в израильских тюрьмах. Палестинской стороне вернут также 1700 палестинцев, арестованных в Газе с октября 2023 г. Будут освобождены все палестинские женщины и дети, задержанные Израилем в анклаве. Как ожидается, Израилю передадут заложников «Хамаса».
Президент США Дональд Трамп заявлял, что намерен присутствовать на церемонии подписания соглашения в Египте и выступить в израильском кнессете (парламенте).