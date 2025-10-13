«Хамас» передал первых семерых заложников Красному Кресту
Палестинское движение «Хамас» в рамках обмена освободило первых семерых израильских заложников. Они были переданы Красному Кресту, пишет The Jerusalem Post.
Издание также сообщало, что палестинские заключенные сели в автобусы в Израиле перед обменом. По данным The Jerusalem Post, президент США Дональд Трамп прибудет в Израиль в 9:20 мск на фоне освобождения заложников.
В ближайшие часы Израиль и «Хамас» намерены обменять 20 израильских пленных, удерживаемых в секторе Газа, на почти 2000 палестинских заключенных. Стороны также условились о возвращении останков 28 израильских пленных, которые, предположительно, погибли в плену.
«Хамас» опубликовал имена 20 выживших заложников. По информации Reuters, в список вошли: Бар Абрахам Куперштейн, Эвьятар Давид, Йосеф-Хаим Охана, Сегев Кальфон, Авинан Ор, Элкана Бобот, Максим Харкин, Нимрод Коэн, Матан Ангрест, Матан Зангаукер, Эйтан Хорн, Эйтан Абрахам Мор, Гали Берман, Зив Берман, Омри Миран, Алон Охель, Гай Гильбоа-Далал, Ром Браславски, Ариэль Кунио и Давид Кунио.
Белый дом обнародовал план урегулирования кризиса в Газе 29 сентября. Освобождение заложников входит в число инициатив плана, как и демилитаризация территории, уничтожение террористической инфраструктуры, прекращение боевых действий и вывод израильских войск. Документ также предусматривает амнистию для членов «Хамаса» и гуманитарную помощь жителям анклава.