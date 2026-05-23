Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,53+0,91%MGTS1 410+1,73%KUZB0,03-0,5%IMOEX2 625,69-1,45%RTSI1 161,58-2,03%RGBI119,3-0,03%RGBITR784,03+0,06%
Главная / Политика /

Зеленский назвал несправедливым предложение об ассоциированном членстве в ЕС

Ведомости

Предложение Германии предоставить Украине «ассоциированное» членство в Европейском союзе является несправедливым, поскольку оставляет Киев без права голоса внутри блока. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в письме лидерам ЕС, пишет Reuters.

Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил в качестве промежуточного шага разрешить Украине участвовать в заседаниях и институтах ЕС без права голоса, что, по его мнению, могло бы помочь урегулированию конфликта.

В то же время многие европейские чиновники считают нереалистичным получение Украиной полного членства в ближайшие несколько лет. Вступление в ЕС требует ратификации всеми 27 странами-членами, что может создать значительные препятствия. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина добивается прогресса в необходимых реформах, но признал, что «европейская интеграция не происходит в одночасье».

Часть дипломатов в Брюсселе отреагировала на немецкое предложение с осторожностью, отметив, что статус «ассоциированного» члена не существует и может потребовать изменений в договоры ЕС. Другие заявили, что после снятия вето Венгрии лучше сосредоточиться на переговорах о полном членстве. Некоторые допустили, что инициатива Мерца может ускорить интеграцию Украины. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

France 24 сообщало о предложении Мерца предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Европейского союза без права голоса на время прохождения процедуры полноценного вступления. По данным телеканала, Мерц направил письмо с этой инициативой председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште. Предполагается, что Украина получит официальное представительство на саммитах ЕС, а также сможет участвовать в заседаниях Еврокомиссии и Европарламента. Как отмечало 1 мая издание Financial Times, лидеры стран Евросоюза дали понять Киеву, что вступление Украины в союз в ближайшей перспективе маловероятно.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её