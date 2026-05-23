Зеленский назвал несправедливым предложение об ассоциированном членстве в ЕС

Часть дипломатов в Брюсселе отреагировала на немецкое предложение с осторожностью, отметив, что статус «ассоциированного» члена не существует и может потребовать изменений в договоры ЕС. Другие заявили, что после снятия вето Венгрии лучше сосредоточиться на переговорах о полном членстве. Некоторые допустили, что инициатива Мерца может ускорить интеграцию Украины. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.