Зеленский назвал несправедливым предложение об ассоциированном членстве в ЕС
Предложение Германии предоставить Украине «ассоциированное» членство в Европейском союзе является несправедливым, поскольку оставляет Киев без права голоса внутри блока. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в письме лидерам ЕС, пишет Reuters.
Канцлер Германии Фридрих Мерц предложил в качестве промежуточного шага разрешить Украине участвовать в заседаниях и институтах ЕС без права голоса, что, по его мнению, могло бы помочь урегулированию конфликта.
В то же время многие европейские чиновники считают нереалистичным получение Украиной полного членства в ближайшие несколько лет. Вступление в ЕС требует ратификации всеми 27 странами-членами, что может создать значительные препятствия. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина добивается прогресса в необходимых реформах, но признал, что «европейская интеграция не происходит в одночасье».
Часть дипломатов в Брюсселе отреагировала на немецкое предложение с осторожностью, отметив, что статус «ассоциированного» члена не существует и может потребовать изменений в договоры ЕС. Другие заявили, что после снятия вето Венгрии лучше сосредоточиться на переговорах о полном членстве. Некоторые допустили, что инициатива Мерца может ускорить интеграцию Украины. Окончательное решение по этому вопросу пока не принято.
France 24 сообщало о предложении Мерца предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Европейского союза без права голоса на время прохождения процедуры полноценного вступления. По данным телеканала, Мерц направил письмо с этой инициативой председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Антониу Коште. Предполагается, что Украина получит официальное представительство на саммитах ЕС, а также сможет участвовать в заседаниях Еврокомиссии и Европарламента. Как отмечало 1 мая издание Financial Times, лидеры стран Евросоюза дали понять Киеву, что вступление Украины в союз в ближайшей перспективе маловероятно.