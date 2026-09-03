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Мадьяр: Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС

Ксения Наумчик
OLIVIER MATTHYS / TASS
OLIVIER MATTHYS / TASS

Будапешт не поддержит ускоренную процедуру вступления Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр председателю Европейского совета Антониу Коште. Об этом венгерский политик написал в соцсети Х.

По словам Мадьяра, он снова подтвердил отказ от поддержки ускоренного вступления какой-либо страны в ЕС. Встреча состоялась в рамках поездки председателя Евросовета по странам ЕС, посвященной обсуждению проекта нового семилетнего бюджета сообщества.

Кроме того, венгерский премьер заявил, что ожидает от руководства Евросоюза скорейшего решения вопроса об отмене ежедневного штрафа в размере €1 млн, назначенного Венгрии во время работы предыдущего правительства. Этот вопрос также обсуждался в ходе переговоров с Коштой.

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Политика

Мадьяр отдельно затронул тему миграции и охраны внешних границ ЕС. По его словам, после событий в Сеуте летом Венгрия сохраняет правовую базу и пограничные заграждения, необходимые для предотвращения нелегальной миграции.

12 августа Politico сообщало, что планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному приему Украины и других стран-кандидатов в ЕС могут рухнуть, если она не сможет убедить всех членов объединения одобрить новые правила расширения. Издание отмечало, что ЕК готовит проект изменений правил расширения, который предполагается представить лидерам ЕС на саммите 15 октября. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила подготовку предложений. Она подчеркнула необходимость укрепить политическую поддержку всех 27 государств-членов. Politico отмечало, что Венгрия по-прежнему не согласовала открытие всех переговорных кластеров для Украины и Молдавии.

29 июля газета Financial Times писала, что Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС по двум пунктам в ходе технических консультаций. Они касаются экономических вопросов.

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