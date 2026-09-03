Мадьяр: Венгрия не поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС

12 августа Politico сообщало, что планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по ускоренному приему Украины и других стран-кандидатов в ЕС могут рухнуть, если она не сможет убедить всех членов объединения одобрить новые правила расширения. Издание отмечало, что ЕК готовит проект изменений правил расширения, который предполагается представить лидерам ЕС на саммите 15 октября. Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила подготовку предложений. Она подчеркнула необходимость укрепить политическую поддержку всех 27 государств-членов. Politico отмечало, что Венгрия по-прежнему не согласовала открытие всех переговорных кластеров для Украины и Молдавии.