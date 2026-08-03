СВР : Европа не рассматривает перспективу вступления Украины в ЕС

29 июля газета Financial Times писала, что Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС по двум пунктам в ходе технических консультаций. Они касаются экономических вопросов. Будапешт на прошлой неделе отложил открытие второго и третьего кластеров, касающихся интеграции в единый рынок и более широкой экономической и социальной политики. Как отмечает издание, процесс принятия страны разделен на 6 переговорных кластеров реформ. Их цель – привести законодательство страны-претендента в соответствие с законодательством ЕС. Для каждого последующего кластера необходимо согласие всех 27 стран – участниц ЕС. Как отмечает издание, Украина выполнила требования, согласно которым она может пройти до 6-го кластера.