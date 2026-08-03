СВР : Европа не рассматривает перспективу вступления Украины в ЕС
Европейские лидеры в закрытых обсуждениях не рассматривают перспективу вступления Украины в Евросоюз как реалистичную. Об этом заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
По утверждению ведомства, несмотря на публичные заявления европейских политиков о возможном членстве Украины в ЕС в будущем, руководство стран ЕС считает, что интеграция Украины может создать для Евросоюза значительные финансовые и политические риски, а сам процесс способен затянуться на многие годы.
Также в сообщении говорится, что Брюссель якобы намерен продолжать поддерживать курс на евроинтеграцию Украины, предлагая Киеву участие в европейской политике безопасности и начало предвступительных переговоров, но без предоставления права голоса в соответствующих механизмах. СВР утверждает, что украинское руководство осведомлено о подобных настроениях в ЕС, однако продолжает поддерживать соответствующую публичную риторику, поскольку зависит от европейской финансовой и военной помощи.
Ведомство также заявило, что украинская территория используется для испытания современных вооружений и отработки новых военных концепций, а расчеты на нанесение России «стратегического поражения» не имеют реальной основы.
29 июля газета Financial Times писала, что Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС по двум пунктам в ходе технических консультаций. Они касаются экономических вопросов. Будапешт на прошлой неделе отложил открытие второго и третьего кластеров, касающихся интеграции в единый рынок и более широкой экономической и социальной политики. Как отмечает издание, процесс принятия страны разделен на 6 переговорных кластеров реформ. Их цель – привести законодательство страны-претендента в соответствие с законодательством ЕС. Для каждого последующего кластера необходимо согласие всех 27 стран – участниц ЕС. Как отмечает издание, Украина выполнила требования, согласно которым она может пройти до 6-го кластера.