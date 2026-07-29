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Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Ведомости

Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС по двум пунктам в ходе технических консультаций. Они касаются экономических вопросов. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times (FT).

Будапешт на прошлой неделе отложил открытие второго и третьего кластеров, касающихся интеграции в единый рынок и более широкой экономической и социальной политики. Financial Times подчеркивает, что это указывает на нежелание страны полностью отказаться от политики бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как отмечает издание, процесс принятия страны разделен на 6 переговорных «кластеров» реформ. Их цель – привести законодательство страны-претендента в соответствие с законодательством ЕС. Для каждого последующего кластера необходимо согласие всех 27 стран – участниц ЕС. Как отмечает издание, Украина выполнила требования, согласно которым она может пройти до 6-го «кластера».

Financial Times указывает, что, несмотря на исправленные положения законодательства, открытие второго и третьего кластеров переговоров было отложено Будапештом. Как отметил официальный представитель Венгрии, Будапешт выступает против любой «ускоренной процедуры» для Украины, потому что Киев не должен «получать более благоприятное отношение от ЕС, чем кандидаты с Западных Балкан».

При этом Financial Times отмечает, что один из дипломатов ЕС высказался, что препятствия со стороны Будапешта – «небольшая разминка» для Украины, которая «будет устранена».

4 июня Мадьяр заявил, что Венгрия согласовала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС после достижения соглашений на уровне послов. Мадьяр объяснял такое решение внесением Украиной изменений в законодательство касательно положения венгров в Закарпатье.

13 июня Украина подписала соглашения с Венгрией по вопросам прав венгерской общины в Закарпатье. Киев включил обязательства выполнения соглашений в план действий Евросоюза по защите прав национальных меньшинств.

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