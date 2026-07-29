Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в ЕС

Financial Times указывает, что, несмотря на исправленные положения законодательства, открытие второго и третьего кластеров переговоров было отложено Будапештом. Как отметил официальный представитель Венгрии, Будапешт выступает против любой «ускоренной процедуры» для Украины, потому что Киев не должен «получать более благоприятное отношение от ЕС, чем кандидаты с Западных Балкан».