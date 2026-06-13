Венгрия и Украина подписали соглашение о правах венгерской общины в Закарпатье

По его словам, достигнутые договоренности уже официально оформлены. Мадьяр отметил, что украинская сторона направила официальную дипломатическую ноту, в которой обязалась выполнять все положения соглашения. Кроме того, Киев включил эти обязательства в план действий Евросоюза по защите прав национальных меньшинств.