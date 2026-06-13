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Венгрия и Украина подписали соглашение о правах венгерской общины в Закарпатье

Ведомости

Венгрия и Украина подписали соглашение по вопросам образовательных, культурных, языковых и политических прав венгерской общины в Закарпатье. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр в соцсети Х.

По его словам, достигнутые договоренности уже официально оформлены. Мадьяр отметил, что украинская сторона направила официальную дипломатическую ноту, в которой обязалась выполнять все положения соглашения. Кроме того, Киев включил эти обязательства в план действий Евросоюза по защите прав национальных меньшинств.

«Всего за несколько недель нам удалось решить проблему, которую [правительство Виктора] Орбана не смогло урегулировать за десять лет», – заявил премьер-министр.

4 июня премьер-министр страны Петер Мадьяр заявил, что Венгрия одобрила начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз (ЕС) после достижения соответствующего соглашения на уровне послов. «Украинская сторона в установленные сроки внесла необходимые изменения в законодательство, и наши венгерские соотечественники, живущие в Закарпатье, наконец-то получат обратно свои основные права», – сказал Мадьяр.

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