Мадьяр потребовал расширить права венгров на Украине

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал, чтобы венгерскому меньшинству на Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит начало официальных переговоров Киева о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.