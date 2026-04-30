Политика

Мадьяр потребовал расширить права венгров на Украине

Ведомости

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал, чтобы венгерскому меньшинству на Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит начало официальных переговоров Киева о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Вопрос обсуждался в ходе встречи Мадьяра с председателем Евросовета Антониу Коштой в Брюсселе 29 апреля. ЕС требует, чтобы Мадьяр отказался от позиции уходящего правительства, выступающего против официального начала переговоров о членстве Украины в ЕС.

Мадьяр же выдвинул условия, в основном дублирующие список из 11 требований, которые премьер-министр Виктор Орбан предъявил Киеву в 2024 г. Речь о правах венгерского меньшинства на Украине и доступе к образованию на венгерском языке.

24 апреля Politico писала, что европейские лидеры больше не смогут прикрываться позицией Орбана по вопросу членства Украины в объединении.

12 апреля Мадьяр победил на парламентских выборах в Венгрии. Праволиберальная партия «Тиса», которую возглавляет Мадьяр, получила 138 из 199 мест и получила конституционное большинство. Лидер «Тисы» вступит в должность премьер-министра 9 мая 2026 г.

