Мадьяр потребовал расширить права венгров на Украине
Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр потребовал, чтобы венгерскому меньшинству на Украине предоставили больше прав, прежде чем он одобрит начало официальных переговоров Киева о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Вопрос обсуждался в ходе встречи Мадьяра с председателем Евросовета Антониу Коштой в Брюсселе 29 апреля. ЕС требует, чтобы Мадьяр отказался от позиции уходящего правительства, выступающего против официального начала переговоров о членстве Украины в ЕС.
Мадьяр же выдвинул условия, в основном дублирующие список из 11 требований, которые премьер-министр Виктор Орбан предъявил Киеву в 2024 г. Речь о правах венгерского меньшинства на Украине и доступе к образованию на венгерском языке.
24 апреля Politico писала, что европейские лидеры больше не смогут прикрываться позицией Орбана по вопросу членства Украины в объединении.