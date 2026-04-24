Politico: в ЕС не смогут прикрываться позицией Орбана по вопросу членства Киева
Европейские лидеры больше не смогут прикрываться позицией премьер-министр Венгрии Виктора Орбана по вопросу членства Украины в объединении. Об этом пишет Politico со ссылкой на опрошенных чиновников.
«На протяжении многих лет, если и существовало какое-либо единство в ЕС, то оно заключалось в борьбе с Орбаном. После его ухода – и после того, как он пропустил свой последний саммит, – даже иллюзия этого единого фронта рассеялась», – говорится в материале.
По словам одного из европейских чиновников, лидеры, выступающие против вступления Украины в ЕС, «больше не могут прикрываться позицией Орбана». Премьер-министр Хорватии, ставшей последним членом блока в 2013 г., Андрей Пленкович уже назвал нереалистичным вступление Украины в союз к январю 2027 г.
12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. После подсчета 98,9% голосов партия «Тиса» Петера Мадьяра получила 138 из 199 мест (при необходимых 133). Действующий премьер-министр Орбан признал поражение своей партии, но отметил, что продолжит заниматься политикой и служить стране в оппозиции, которая получила 55 мандатов.
Орбан был последовательным критиком как вступления Украины в ЕС, так и военной поддержки соседней страны. Осенью прошлого года Орбан вновь выступил с критикой политики Евросоюза в отношении Украины и осудил идею ее возможного вступления в ЕС. Он считает, что интеграция Украины в европейское сообщество может втянуть Европу в прямой военный конфликт с Россией.