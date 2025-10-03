Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь выступил с критикой политики Евросоюза в отношении Украины и осудил идею ее возможного вступления в ЕС. По его словам, интеграция Украины в европейское сообщество может втянуть Европу в прямой военный конфликт с Россией. Его слова передает радио Kossuth.
Орбан подчеркнул, что война на территории Украины не является вопросом мнений, а представляет собой различие в целях: в то время как Брюссель поддерживает Киев деньгами, оружием и потенциально «живой силой», Венгрия настаивает на необходимости переговоров. Он заявил, что Европа фактически не ведет диалога с Россией, в отличие от США, и тем самым лишь усугубляет конфликт.
Глава венгерского правительства назвал миражом стратегию ЕС, согласно которой Россия якобы скоро исчерпает свои ресурсы, и предложил отказаться от нереалистичных целей конфликта. Он также усомнился в том, что у Европы хватит экономических и политических возможностей поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.
Касаясь темы возможного членства Украины в ЕС, Орбан высказал опасение, что это приведет к «разделению общей судьбы» со страной, которая находится в вооруженном конфликте.
Орбан вновь повторил, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский союз, несмотря на позицию остальных 26 стран-членов. «У каждого народа есть право решать за себя. Венгры не хотят, чтобы ЕС включал Украину», – заключил премьер-министр.
2 октября канцлер Германии Фридрих Мерц вступил в перепалку с Орбаном во время саммита лидеров ЕС, прошедшего в Копенгагене. Причиной конфликта стала позиция Будапешта по вопросам безопасности и поддержки Украины, писал Bloomberg.
По словам источников, Орбан мешал обсуждению ключевых инициатив, направленных на усиление обороны Европы на фоне растущих угроз со стороны России. В частности, Будапешт вновь выразил несогласие с планами по дальнейшему финансированию Киева и блокировал решения, касающиеся новых санкций против Москвы.