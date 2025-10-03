Орбан увидел во вступлении Украины в ЕС перспективу войны с Россией

Орбан подчеркнул, что война на территории Украины не является вопросом мнений, а представляет собой различие в целях: в то время как Брюссель поддерживает Киев деньгами, оружием и потенциально «живой силой», Венгрия настаивает на необходимости переговоров. Он заявил, что Европа фактически не ведет диалога с Россией, в отличие от США, и тем самым лишь усугубляет конфликт.