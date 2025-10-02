Мерц и Орбан поссорились на саммите ЕС из-за вопросов безопасности и Украины
Канцлер Германии Фридрих Мерц вступил в резкую словесную перепалку с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во время саммита лидеров ЕС, прошедшего в Копенгагене. Как сообщают источники Bloomberg, знакомые с ходом закрытой встречи, причиной конфликта стала позиция Будапешта по вопросам безопасности и поддержки Украины.
По словам источников, Орбан мешал обсуждению ключевых инициатив, направленных на усиление обороны Европы на фоне растущих угроз со стороны России. В частности, Будапешт вновь выразил несогласие с планами по дальнейшему финансированию Киева и блокировал решения, касающиеся новых санкций против Москвы.
Разногласия на саммите подчеркнули усиливающееся раздражение в Брюсселе позицией Венгрии, пишет Bloomberg. Орбан на протяжении последних месяцев активно использует право вето, тормозя принятие важных решений, касающихся поддержки Украины и укрепления оборонного потенциала ЕС.
Обсуждение оборонных вопросов продолжится на следующем саммите в Брюсселе через две недели. Ожидается, что Еврокомиссия представит план укрепления обороны ЕС до 2030 г. К переговорам также присоединятся лидеры стран вне ЕС, включая Украину.
Ранее Орбан заявил, что страны Евросоюза пытаются развязать конфликт из-за Украины, об этом свидетельствуют их предложения на саммите в Копенгагене.
Орбан подчеркнул, что будет и далее придерживаться позиции Венгрии, несмотря на угрозу, которая будет сохраняться в ближайшие месяцы. При этом он отметил необходимость поддержки политического сообщества и «каждого венгра, стремящегося к миру».