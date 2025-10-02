Орбан обвинил ЕС в намерении развязать конфликт из-за Украины
Страны Евросоюза (ЕС) пытаются развязать конфликт из-за Украины, об этом свидетельствуют их предложения на саммите в Копенгагене, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
«На столе лежат откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине фонды ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия», – написал политик. По его словам, такие предложения Брюсселя явно демонстрируют желание объединения начать войну.
Орбан подчеркнул, что будет и далее придерживаться позиции Венгрии, несмотря на угрозу, которая будет сохраняться в ближайшие месяцы. При этом он отметил необходимость поддержки политического сообщества и «каждого венгра, стремящегося к миру».
30 сентября венгерский премьер заявил, что Запад, говоря о защите Украины, на самом деле преследует цели захвата ее территорий, финансов и ресурсов. По его словам, под видом помощи происходит империалистическое ограбление украинского народа.