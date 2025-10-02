Орбан обвинил ЕС в намерении развязать конфликт из-за Украины

Орбан подчеркнул, что будет и далее придерживаться позиции Венгрии, несмотря на угрозу, которая будет сохраняться в ближайшие месяцы. При этом он отметил необходимость поддержки политического сообщества и «каждого венгра, стремящегося к миру».