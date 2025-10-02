Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан обвинил ЕС в намерении развязать конфликт из-за Украины

Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) пытаются развязать конфликт из-за Украины, об этом свидетельствуют их предложения на саммите в Копенгагене, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

«На столе лежат откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине фонды ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия», – написал политик. По его словам, такие предложения Брюсселя явно демонстрируют желание объединения начать войну.

Орбан подчеркнул, что будет и далее придерживаться позиции Венгрии, несмотря на угрозу, которая будет сохраняться в ближайшие месяцы. При этом он отметил необходимость поддержки политического сообщества и «каждого венгра, стремящегося к миру».

30 сентября венгерский премьер заявил, что Запад, говоря о защите Украины, на самом деле преследует цели захвата ее территорий, финансов и ресурсов. По его словам, под видом помощи происходит империалистическое ограбление украинского народа.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте