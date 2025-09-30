Орбан: Запад под видом защиты Украины стремится ее ограбить
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад, говоря о защите Украины, на самом деле преследует цели захвата ее территорий, финансов и ресурсов. По его словам, под видом помощи происходит империалистическое ограбление украинского народа.
Орбан в соцсети X добавил, что стремление втянуть украинцев в конфликт является эксплуатацией под прикрытием защиты. Он призвал не питать иллюзий, подчеркнув, что реальные мотивы Запада – это власть и собственная выгода.
29 сентября Орбан в эфире программы «Борцовский час» заявил, что после утраты пятой части своей территории Украина лишилась суверенитета. Он подчеркнул, что в связи с этим Украина больше не может вести себя как суверенное государство.