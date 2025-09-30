Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Орбан: Запад под видом защиты Украины стремится ее ограбить

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Запад, говоря о защите Украины, на самом деле преследует цели захвата ее территорий, финансов и ресурсов. По его словам, под видом помощи происходит империалистическое ограбление украинского народа.

Орбан в соцсети X добавил, что стремление втянуть украинцев в конфликт является эксплуатацией под прикрытием защиты. Он призвал не питать иллюзий, подчеркнув, что реальные мотивы Запада – это власть и собственная выгода.

29 сентября Орбан в эфире программы «Борцовский час» заявил, что после утраты пятой части своей территории Украина лишилась суверенитета. Он подчеркнул, что в связи с этим Украина больше не может вести себя как суверенное государство.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь