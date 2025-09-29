Орбан заявил, что Украина потеряла суверенитет
Украина потеряла пятую часть своей территории. Суверенитет Киева «на этом закончился». Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире программы «Борцовский час».
«Оставшуюся территорию содержим мы. И если мы, я имею в виду Запад, решим, что завтра утром мы не дадим им ни форинта, для Украины все будет кончено», – добавил он (цитата по «РИА Новости»).
28 сентября генсек НАТО Марк Рютте отметил, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами. Он также допустил, что Украина вступит в НАТО в будущем, «но не сейчас». По его мнению, Киеву необходимы собственные вооруженные силы и гарантии безопасности со стороны союзников.
Глава министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига 29 сентября говорил, что Киев надеется завершить конфликт с Россией в 2025 г. По его словам, дополнительную уверенность в этом придает «дипломатическая активизация», в том числе встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.