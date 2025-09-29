МИД Украины: Киев рассчитывает завершить конфликт с Россией в 2025 году

28 сентября генсек НАТО Марк Рютте отметил, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами. Он также допустил, что Украина вступит в НАТО в будущем, «но не сейчас». По его мнению, Киеву необходимы собственные вооруженные силы и гарантии безопасности со стороны союзников.