МИД Украины: Киев рассчитывает завершить конфликт с Россией в 2025 году

Ведомости

Украина надеется завершить конфликт с Россией в 2025 г. Об этом заявил глава министерства иностранных дел страны Андрей Сибига на Варшавском форуме по вопросам безопасности, передает украинское интернет-издание «Страна».

По его словам, дополнительную уверенность в этом придает «дипломатическая активизация», в том числе встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Сибига отметил, что переговоры придали «дополнительную дипломатическую динамику в правильном направлении».

28 сентября генсек НАТО Марк Рютте отметил, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами. Он также допустил, что Украина вступит в НАТО в будущем, «но не сейчас». По его мнению, Киеву необходимы собственные вооруженные силы и гарантии безопасности со стороны союзников.

