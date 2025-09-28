Генсек НАТО: конфликт на Украине завершится переговорами
Конфликт на Украине, скорее всего, завершится переговорами. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
Рютте указал, что любой конфликт заканчивается, хотя и не всегда переговорами. По его словам, Вторая мировая война была выиграна безоговорочно, холодную войну НАТО выиграло вместе с президентом США Рональдом Рейганом и премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер.
«В случае с Украиной, скорее всего, завершится переговорами, но [президент Украины Владимир] Зеленский должен знать, что его страна защищена после любого мирного соглашения или прекращения огня», – подчеркнул генсек.
Он допустил, что Украина вступит в НАТО в будущем, «но не сейчас». Киеву необходимы собственные вооруженные силы и гарантии безопасности со стороны союзников, резюмировал Рютте.
25 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что настало время завершить продолжающийся конфликт на Украине и призвал к этому Россию. До этого американский лидер провел встречу с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После беседы он указал, что Москва выглядит «как бумажный тигр», а Киев «очень хорошо справляется» с противостоянием. Трамп допустил, что Украина сможет добиться восстановления границ, которые действовали до начала кризиса.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа, подчеркнул, что «бумажных медведей не бывает». По его мнению, изменение риторики президента США связано с его разговором с Зеленским, который представил свое видение ситуации.