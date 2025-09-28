Генсек НАТО: конфликт на Украине завершится переговорами

25 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что настало время завершить продолжающийся конфликт на Украине и призвал к этому Россию. До этого американский лидер провел встречу с Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После беседы он указал, что Москва выглядит «как бумажный тигр», а Киев «очень хорошо справляется» с противостоянием. Трамп допустил, что Украина сможет добиться восстановления границ, которые действовали до начала кризиса.