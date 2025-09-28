Вэнс обвинил Россию в отказе от трехсторонних встреч с Украиной и США
Россия в последние недели отказывалась от двусторонних встреч с украинской стороной и трехсторонних встреч с участием президента США Дональда Трампа или других американских чиновников. Об этом в интервью Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«В последние недели они отказались от двусторонних встреч с украинцами и трехсторонних встреч с участием Трампа или других американских чиновников», – сказал он.
Он добавил, что США намерены продолжить работать ради мира и надеются, что «россияне проснутся и признают реальность».
25 сентября Трамп заявил, что настало время завершить продолжающийся конфликт на Украине, и снова призвал к этому Москву. «Я очень разочарован [президентом РФ Владимиром] Путиным. <…> Думаю, пора остановиться», – сказал он. До этого американский лидер встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. После переговоров он заявил, что Россия выглядит «как бумажный тигр», а Украина «очень хорошо справляется» с противостоянием. Трамп допустил, что Киев сможет добиться восстановления границ, действовавших до начала конфликта, хотя ранее говорил о возможных территориальных уступках.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, подчеркнул, что «бумажных медведей не бывает». По его словам, изменение риторики Трампа связано с его разговором с Зеленским, представившим видение ситуации Киевом.