Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой на парламентских выборах, состоявшихся 12 апреля.

«Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», – сказал Орбан, выступая перед сторонниками в штабе его партии «Фидес» (цитата по «РИА Новости»). Таким образом он признал поражение на парламентских выборах в стране.

По данным Национального избирательного бюро после подсчета 60% голосов, праволиберальная Партия «Тиса» евродепутата Петера Мадьяра, впервые участвующая в национальных выборах, получает 136 из 199 мест в государственном собрании, что дает ей конституционное большинство (необходимо 133). Правящая коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии пока получает 56 мандатов (в предыдущем созыве было 135). Крайне правое движение «Наша Родина» может пройти в парламент с 7 мандатами.

Орбан назвал предварительные результаты «болезненными» для своей партии и заявил, что «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции. Новым премьер-министром, вероятнее всего, станет Мадьяр. Явка на выборах стала рекордной: за полчаса до закрытия участков она достигла 77,8% (в 2022 г. окончательная явка составляла 69,5%).

Читайте также:Виктор Орбан терпит поражение на парламентских выборах в Венгрии
