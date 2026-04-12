Орбан признал поражение на выборах в Венгрии

По данным Национального избирательного бюро после подсчета 60% голосов, праволиберальная Партия «Тиса» евродепутата Петера Мадьяра, впервые участвующая в национальных выборах, получает 136 из 199 мест в государственном собрании, что дает ей конституционное большинство (необходимо 133). Правящая коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии пока получает 56 мандатов (в предыдущем созыве было 135). Крайне правое движение «Наша Родина» может пройти в парламент с 7 мандатами.