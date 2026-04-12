Орбан признал поражение на выборах в Венгрии
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой на парламентских выборах, состоявшихся 12 апреля.
«Ответственность и возможность создать правительство отдали не нам. Я поздравил победившую партию», – сказал Орбан, выступая перед сторонниками в штабе его партии «Фидес» (цитата по «РИА Новости»). Таким образом он признал поражение на парламентских выборах в стране.
По данным Национального избирательного бюро после подсчета 60% голосов, праволиберальная Партия «Тиса» евродепутата Петера Мадьяра, впервые участвующая в национальных выборах, получает 136 из 199 мест в государственном собрании, что дает ей конституционное большинство (необходимо 133). Правящая коалиция «Фидес» и Христианско-демократической народной партии пока получает 56 мандатов (в предыдущем созыве было 135). Крайне правое движение «Наша Родина» может пройти в парламент с 7 мандатами.
Орбан назвал предварительные результаты «болезненными» для своей партии и заявил, что «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции. Новым премьер-министром, вероятнее всего, станет Мадьяр. Явка на выборах стала рекордной: за полчаса до закрытия участков она достигла 77,8% (в 2022 г. окончательная явка составляла 69,5%).