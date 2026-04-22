Главная / Политика /

Мадьяр примет присягу на посту премьер-министра Венгрии 9 мая

Ведомости

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр займет пост премьер-министра 9 мая после принесения присяги. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Мы проведем торжественное мероприятие, посвященное политическим изменениям, на площади Кошута в Будапеште, рядом с парламентом», – написал Мадьяр.

Партия «Тиса» победила на парламентских выборах 12 апреля, получив 141 из 199 мест, что обеспечило ей конституционное большинство в две трети голосов. Действующий премьер Виктор Орбан признал поражение.

20 апреля Мадьяр представил структуру будущего правительства и предложил кандидатов на ключевые посты. В новом кабинете планируется 16 министерств – на пять больше, чем в действующем составе.

На пост министра обороны предложен бывший начальник генштаба Ромулус Русин-Сенди, консультировавший партию по военным вопросам. Главой МИДа может стать Анита Орбан, работавшая в ведомстве и курировавшая вопросы энергетической безопасности. Объединенное министерство энергетики и экономики, по плану Мадьяра, возглавит Иштван Капитань – бывший топ-менеджер венгерского подразделения Shell.

21 апреля Мадьяр также выдвинул ультиматум президенту Тамашу Шуйоку и другим чиновникам, назначенным при прежнем правительстве. Он заявил, что, если они не покинут посты до 31 мая, их отстранят принудительно.

