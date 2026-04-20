Мадьяр назвал кандидатов на посты в новом правительстве Венгрии
Лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр объявил структуру нового правительства Венгрии и предложил кандидатов на ключевые посты. Об этом политик заявил в ходе пресс-конференции по итогам совещания фракции своей партии.
По его словам, в новом кабинете планируется создать 16 министерств – на пять больше, чем сейчас. «Ожидается, что в правительстве «Тисы» будет 16 министерств», – заявил Мадьяр (цитата по ТАСС).
Министром обороны предложен бывший начальник генштаба Ромулус Русин-Сенди, который является советником партии по военным вопросам.
На пост главы МИД Венгрии выдвинута Анита Орбан, ранее работавшая в ведомстве и занимавшаяся энергетической безопасностью. По словам Мадьяра, она уже приняла предложение.
Объединенное министерство энергетики и экономики, по плану лидера партии «Тиса», возглавит Иштван Капитань – бывший топ-менеджер венгерского подразделения Shell.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Партия «Тиса» получила 141 из 199 мандатов. Ожидается, что Мадьяр будет избран премьер-министром в начале мая на первом заседании парламента нового созыва.
15 апреля сообщалось, что Мадьяр заявил о намерении ограничить полномочия главы правительства. Об этом он заявил после встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Лидер «Тисы» также призвал к отставке Шуйока. Мадьяр подчеркнул, что пока партия на данный момент не выдвинула своего кандидата на пост главы государства, но они надеются найти человека, способного «олицетворять собой единство венгерского народа».