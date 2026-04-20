Мадьяр назвал кандидатов на посты в новом правительстве Венгрии

15 апреля сообщалось, что Мадьяр заявил о намерении ограничить полномочия главы правительства. Об этом он заявил после встречи с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком. Лидер «Тисы» также призвал к отставке Шуйока. Мадьяр подчеркнул, что пока партия на данный момент не выдвинула своего кандидата на пост главы государства, но они надеются найти человека, способного «олицетворять собой единство венгерского народа».