Какие отношения сложатся у России с новым премьером Венгрии Петером Мадьяром

Какие отношения сложатся у России с новым премьером Венгрии Петером МадьяромСтороны не закрывают все двери друг для друга
Лидер праволиберальной партии «Тиса», уверенно победившей на парламентских выборах в Венгрии, Петер Мадьяр поблагодарил власти России и Китая за проявленное уважение к выбору местных избирателей. «Они [Россия и Китай] также открыты для прагматичного сотрудничества, как и Венгрия, потому что география есть география», – сказал 13 апреля политик, который вскоре займет кресло премьер-министра вместо находившегося в нем 16 лет Виктора Орбана. До того пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва уважает выбор венгров и рассчитывает на продолжение «прагматичных контактов» со страной.
Кремль решил не поздравлять Мадьяра с победой на парламентских выборах в Венгрии, сославшись на то, что это недружественная страна, сказал Песков. При этом в апреле 2022 г. тот же статус не был препятствием: тогда Путин поздравил Орбана, несмотря на наличие такого же статуса (Венгрия получила его со всеми странами ЕС в марте 2022 г.).
Мадьяр сказал, что сам он не намеревается первым звонить ни президенту США Дональду Трампу, ни Путину – но ответит на гипотетический запрос с их стороны. В то же время политик считает, что РФ представляет угрозу безопасности странам Европы (подчеркнув, что имеет в виду не «замечательный русский народ»). При этом он назвал оптимальным сценарий, если Евросоюз после окончания военных действий на Украине снимет санкционные ограничения с России.
Лидер «Тисы» добавил, что будет стремиться обеспечить равные условия для всех иностранных компаний и с этой целью будут пересмотрены заключенные при Орбане контракты. Это, сказал Мадьяр, касается в том числе и начатого в феврале 2026 г. строительства АЭС «Пакш-2» по проекту «Росатома», который предполагает возведение двух энергоблоков общей стоимостью 12,5 млрд евро (из них около 10 млрд евро – российский кредит). Мадьяр выразил мнение, что стоимость строительства АЭС «Пакш-2» чрезвычайно завышена, пишет ТАСС. Кроме того, пересмотр соглашений будет касаться также получивших много контрактов при Орбане южнокорейских и китайских фирм.
Более того, 45-летний Мадьяр заверил, что Венгрия автоматически не станет отказываться от покупки нефти у России, которую она получала до недавнего скандала с Киевом транзитом через Украину по нефтепроводу «Дружба». «Мы сделаем все для диверсификации [поставок энергоресурсов], но это не означает, что мы будем отказываться от сотрудничества [с Россией]. Мы всегда будем искать нефть как можно более дешевую и безопасную». В предвыборной программе партии «Тиса» 2035 год назывался ориентиром ухода от зависимости от России в сфере поставок энергоресурсов.
Отдельно остановился Мадьяр на теме нормализации отношений Венгрии и Украины. Условием этого он назвал соблюдение на Украине прав закарпатских венгров, что не отличает его от Орбана.
Мадьяр также не поддерживает ускоренное вступление Украины в Евросоюз и не считает, что этот вопрос будет актуальным в ближайшие 10 лет. Что же касается судьбы кредита Украине в 90 млрд евро (включая военные цели), на который Орбан наложил вето в феврале, то новое правительство Венгрии не будет поступать аналогично, пишет Blomberg. Впрочем, Мадьяр требует исключения страны из плательщиков этой суммы, так как «Венгрия находится в очень сложной финансовой ситуации».
На состоявшемся 12 апреля голосовании в Венгрии была зафиксирована рекордная явка почти в 80%. После обработки почти 99% бюллетеней «Тиса» в новом созыве будет иметь 138 из 199 мест в государственном собрании (для конституционного большинства необходимо 133), консервативная партия «Фидес» Орбана с младшим партнером по коалиции Христианско-демократической народной партией – 55 (ранее у них было 135), а еще шесть достанется крайне правому движению «Наша Родина».
Мадьяр также призвал уйти в отставку всех политических назначенцев Орбана и президента страны Тамаша Шуйока (беспартийный, но был поддержан «Фидес»). Венгрия – парламентская страна, где президент имеет символические полномочия.
При этом в своей победной речи в ночь после выборов Мадьяр в первую очередь обещал сделать свою страну сильным членом Евросоюза (ЕС) и НАТО. Он также говорил, что «Тиса» смогла сменить режим» Орбана и «освободить Венгрию», а первой зарубежной страной, куда отправится новый премьер, будет Польша.
О России Мадьяр в свой триумфальный вечер со сцены не говорил. Впрочем, это за него красноречиво сделала толпа, которая скандировала: «Русские, домой!» – фразу, закрепившуюся в политическом лексиконе со времени 1956 г.
Орбан еще вечером 12 апреля перед сторонниками признал поражение на выборах и поздравил оппонента с победой.
С триумфом Мадьяра и его партию поздравил накануне президент Украины Владимир Зеленский, который счел это победой «конструктивного подхода». Поздравил Мадьяра и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Как передает агентство «БелТА», он выразил надежду на то, что «сильный голос Венгрии на международной арене будет и в дальнейшем звучать в духе прагматизма».
Поздравил Мадьяра и МИД КНР.
По мнению канцлера ФРГ Фридриха Мерца, правый популизм потерпел в Венгрии «тяжелое поражение». Весьма сильно обрадовались победе еврооптимистов и в Брюсселе.
А вот из США, чей вице-президент Джеймс Вэнс приезжал к Орбану с поддержкой за несколько дней до дня голосования, никакой оперативной реакции на его поражение не последовало. При этом Сийрято и госсекретарь США Марко Рубио еще в январе подписывали межправительственное соглашение о сотрудничестве по мирному атому. Согласно его условиям, Венгрия обязалась закупить американское топливо у компании Westinghouse для АЭС «Пакш» на $114 млн. Помимо этого в Венгрии тогда планировалось создать хаб по производству до 10 малых модульных реакторов (ММР) по американским технологиям (на проект может уйти до $20 млрд).
Для России поражение Орбана в Венгрии – событие, у которого будут последствия, считает доцент Финансового университета при правительстве России Вадим Трухачев. Мадьяр не станет мешать принятию новых пакетов санкций против России или как-то их смягчать, продолжает аналитик.
Более того, по мнению Трухачева, Мадьяр может разорвать контракты на достройку АЭС «Пакш-2», а также закупку большого количества газа и нефти (в том числе по «Дружбе»), оставляя себе возможность закупок лишь по срочным контрактам для компенсации недостающих объемов. Еще при Орбане были заключены соответствующие контракты на поставки из Алжира, рассматриваются варианты импорта энергоресурсов из Норвегии, стран Ближнего Востока и – частично – США.
«Европейские политики, включая Мадьяра, уверены, что российский газ, пусть и не полностью, но можно заменить. И в этом смысле особые российско-венгерские отношения закончены», – категоричен Трухачев.
Иной точки зрения придерживается руководитель группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО РАН Дмитрий Офицеров-Бельский, который не ожидает немедленной остановки ключевых энергетических проектов с Россией, таких как постройка АЭС «Пакш-2», или отказа от углеводородов, так как реальных альтернатив у Венгрии пока нет. «А проекту по АЭС уже много лет, и он находится в той стадии, когда его уже просто так не остановишь», – отмечает эксперт, добавляя, что новое руководство будет «взвешивать все за и против», исходя из рациональных соображений. При этом, по его словам, эпоха «демонстративной дружбы» с Россией уходит в прошлое.
По мнению Офицерова-Бельского, поражение Орбана и приход к власти Мадьяра знаменуют собой не радикальный пересмотр внешнеполитических связей Венгрии, а переход к более прагматичному курсу. Внешняя политика Будапешта при новом лидере сохранит преемственность в защите национальных интересов, но конфликтный стиль в отношениях с Брюсселем Орбана уйдет в прошлое. «Мадьяр – это не противоположность Орбану. Фактически Мадьяр и победил, потому что его риторика не отличалась от риторики Орбана, – разница только в том, что он моложе». Главной причиной падения Орбана аналитик называет общественную усталость от его 16-летнего правления и бесконечного противостояния с Брюсселем.
Трухачев уверен, что Мадьяр не будет мешать вооружению и иной помощи Украине по линии ЕС, но сам Будапешт может действительно при этом не поставлять оружие (или же увяжет это с положением венгров в Закарпатье).
Мадьяр не будет слишком «сильно нарываться» в ЕС и «угрожать правом вето [при голосованиях по средствам для Киева], но сторонником помощи Украине это его все равно не делает», считает Офицеров-Бельский. В целом Мадьяр будет вести себя как «абсолютно системный евросоюзовский политик, но с акцентом на национальные интересы», соглашаются оба эксперта.
Особое внимание Офицеров-Бельский обращает на фактор Венгрии в военно-политическом противостоянии между Россией и НАТО: эта страна из-за географии играет стратегическую роль, вместе со Словакией разрывая восточный фланг НАТО на северную и южную части. И от позиции Будапешта зависит логистика альянса и развитие инфраструктуры для оперативной переброски войск. В окружении нового премьера есть «откровенные русофобы», с которыми тому придется считаться, считает Трухачев. Но Мадьяра таковым не назвать и потому отношения Москвы и Будапешта далее будут походить на «усредненный европейский случай» по типу Австрии и Чехии, заключает Трухачев.