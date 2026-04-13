Что сказал Мадьяр о будущих отношениях Венгрии с Украиной, Россией и ЕС

Что сказал Мадьяр о будущих отношениях Венгрии с Украиной, Россией и ЕСБудапешт не будет блокировать кредит Киеву и продолжит закупать нефть у РФ
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр провел пресс-конференцию. Он рассказал о контурах будущей внешней политики Будапешта: об отношениях с Россией, Украиной и Евросоюзом, а также затронул вопросы энергетики. «Ведомости» собрали главное из слов Мадьяра.
Украина и кредит на 90 млрд евро
Мадьяр подтвердил, что поддерживает решение не участвовать в предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, ранее заблокированного правительством Виктора Орбана. «Не понимаю, зачем сейчас снова поднимать этот вопрос», – заявил он. Мадьяр отметил, что Венгрия находится в сложной экономической ситуации и не может позволить себе новые заимствования.
При этом он заявил, что Будапешт больше не будет использовать вето, чтобы блокировать кредит Украине.
Политик также выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС. По его словам, страну, находящуюся в состоянии конфликта, невозможно принять в союз. Мадьяр добавил, что Украина должна пройти стандартную процедуру вступления.
«Если Украина проведет все переговоры, то в Венгрии состоится референдум о принятии Украины в ЕС, но я думаю, что этого не произойдет в ближайшем будущем и в следующие десять лет», – пояснил он.
Глава «Тисы» заявил, что намерен стремиться к улучшению отношений с соседними странами, включая Украину. Условием восстановления отношений с Киевом он назвал соблюдение прав этнического венгерского меньшинства.
Отношения с Россией и поставки нефти
Лидер «Тисы» выразил надежду, что после окончания конфликта санкции ЕС в отношении Москвы будут отменены. По его словам, Россия остается соседним государством, и Евросоюз не должен «стрелять себе в ногу».
Мадьяр заявил о намерении диверсифицировать источники поставок, но подчеркнул, что отказ от российских энергоресурсов невозможен. «Не стоит забывать, что географию мы изменить не можем. Россия останется здесь, Венгрия останется здесь», – сказал он.
По его словам, страна будет закупать нефть там, где это «наиболее выгодно и безопасно». Он также указал, что атаки на нефтепровод «Дружба» и конфликт с Ираном создают риски для энергетической безопасности.
Мадьяр отдельно отметил готовность к прагматичному взаимодействию с Москвой и поблагодарил российскую сторону за позицию по итогам выборов. «Я благодарю их за согласие уважать выбор венгерских избирателей и венгерского народа», – сказал он.
Он также заявил, что хотел бы обсудить с Россией условия и стоимость действующих соглашений Венгрии и РФ в энергетике, в том числе по АЭС «Пакш-2». «При необходимости мы проведем переговоры, при необходимости мы расторгнем их, при необходимости мы улучшим финансовые условия», – сказал он.
При этом Мадьяр заявил, что не планирует первым идти на контакт с российским лидером. «Если Владимир Путин позвонит, я отвечу на звонок, хотя я не думаю, что это будет необходимо», – сказал он.
Отношения с ЕС
Мадьяр заявил, что не намерен вступать в конфронтацию с Брюсселем. «Мы не идем в Брюссель, чтобы воевать», – отметил он.
По его словам, Венгрия готова к компромиссам, несмотря на существующие проблемы внутри ЕС, включая избыточную бюрократию. Он также подчеркнул, что Будапешт будет отстаивать интересы страны на международной арене, и выступил за ускорение принятия решений в ЕС и формирование «единого голоса» союза.
Сегодня у него запланированы телефонные переговоры более чем с десятком европейских лидеров.