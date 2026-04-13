Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Политика /

Кто из мировых лидеров поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

В Европе рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Венгрией
Ксения Наумчик
Алексей Рюмин / ТАСС

Праволиберальная партия «Тиса» евродепутата Петера Мадьяра, впервые участвовавшая в национальных выборах, победила на них в Венгрии.

Выборы прошли 12 апреля. По итогам обработки 98,9% голосов оппозиционная партия «Тиса» получает 138 из 199 мандатов, что дает ей конституционное большинство (необходимо 133).

Виктор Орбан уже признал поражение и поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой. Он также отметил, что «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции. Орбан находился на посту премьер-министра Венгрии непрерывно с 2010 г.

«Ведомости» собрали реакцию европейских лидеров на победу Петера Мадьяра и его партии «Тиса».

Премьер Министр Великобритании Кир Стармер

«Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду возможности работать с вами на благо безопасности и процветания обеих наших стран».

Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони

«Благодарю моего друга Виктора Орбана за тесное сотрудничество в последние годы и знаю, что он продолжит служить своей стране, даже находясь в оппозиции».

Президент Сербии Александар Вучич

«Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Верю в продолжение плодотворного сотрудничества между Венгрией и Сербией и благодарен Виктору Орбану за то, что он сделал такие отношения возможными».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Венгрия выбрала Европу. Венгрия возвращается на европейский путь».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо

«С полным уважением признаю решение граждан Венгрии, принятое на вчерашних парламентских выборах, и готов к интенсивному сотрудничеству с избранным новым премьер-министром Венгрии, которого поздравляю с результатами выборов».

Президент Франции Эмманюэль Макрон

«Я только что провел разговор с Петером Мадьяром, чтобы поздравить его с победой на выборах в Венгрии».

«Париж приветствует приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза».

Канцлер Германии Фридрих Мерц

«Венгрия сделала выбор. Я рад сотрудничеству ради сильной, безопасной и прежде всего единой Европы».

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

«Нас поздравили по телефону канцлер Германии [Фридрих Мерц] и генеральный секретарь НАТО [Марк Рютте]», – написал Петер Мадьяр в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль

«Я надеюсь, что страна сейчас снова воспользуется имеющимися у нее большими возможностями в и с Европой».

