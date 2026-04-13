Кто из мировых лидеров поздравил Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Кто из мировых лидеров поздравил Мадьяра с победой на выборах в ВенгрииВ Европе рассчитывают на дальнейшее сотрудничество с Венгрией
Праволиберальная партия «Тиса» евродепутата Петера Мадьяра, впервые участвовавшая в национальных выборах, победила на них в Венгрии.
Выборы прошли 12 апреля. По итогам обработки 98,9% голосов оппозиционная партия «Тиса» получает 138 из 199 мандатов, что дает ей конституционное большинство (необходимо 133).
Виктор Орбан уже признал поражение и поздравил оппозиционную партию «Тиса» с победой. Он также отметил, что «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции. Орбан находился на посту премьер-министра Венгрии непрерывно с 2010 г.
«Ведомости» собрали реакцию европейских лидеров на победу Петера Мадьяра и его партии «Тиса».
«Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Это исторический момент не только для Венгрии, но и для европейской демократии. Я с нетерпением жду возможности работать с вами на благо безопасности и процветания обеих наших стран».
«Благодарю моего друга Виктора Орбана за тесное сотрудничество в последние годы и знаю, что он продолжит служить своей стране, даже находясь в оппозиции».
«Поздравляю Петера Мадьяра с победой на выборах. Верю в продолжение плодотворного сотрудничества между Венгрией и Сербией и благодарен Виктору Орбану за то, что он сделал такие отношения возможными».
«Венгрия выбрала Европу. Венгрия возвращается на европейский путь».
«С полным уважением признаю решение граждан Венгрии, принятое на вчерашних парламентских выборах, и готов к интенсивному сотрудничеству с избранным новым премьер-министром Венгрии, которого поздравляю с результатами выборов».
«Я только что провел разговор с Петером Мадьяром, чтобы поздравить его с победой на выборах в Венгрии».
«Париж приветствует приверженность венгерского народа ценностям Европейского союза».
«Венгрия сделала выбор. Я рад сотрудничеству ради сильной, безопасной и прежде всего единой Европы».
«Нас поздравили по телефону канцлер Германии [Фридрих Мерц] и генеральный секретарь НАТО [Марк Рютте]», – написал Петер Мадьяр в Facebook
«Я надеюсь, что страна сейчас снова воспользуется имеющимися у нее большими возможностями в и с Европой».