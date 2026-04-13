Как западные СМИ оценивают поражение Орбана на выборах в Венгрии

Как западные СМИ оценивают поражение Орбана на выборах в ВенгрииИздания называют результат голосования «историческим моментом» и сигналом разворота страны к ЕС
Западные издания и политики расценивают поражение премьер-министра Виктора Орбана на выборах в Венгрии как переломный момент для страны и ее внешнего курса. Результаты голосования связывают с возможным сближением Будапешта с ЕС и ослаблением прежней линии.
Выборы прошли 12 апреля. По итогам обработки 98,9% голосов оппозиционная партия «Тиса», возглавляемая Петером Мадьяром, получает 138 из 199 мандатов. Политическая сила выступает за более тесное сотрудничество с ЕС и НАТО.
Сам Орбан признал поражение на парламентских выборах и поздравил партию «Тиса».
«Я поздравил победившую партию, – сказал Орбан своим сторонникам. – Мы будем служить венгерскому народу и нашей родине и из оппозиции».
«Ведомости» собрали реакцию иностранных СМИ и высказывания западных политиков на предварительные итоги выборов в Венгрии.
«Лидеры со всей Европы приветствовали результаты выборов. В социальных сетях премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал их «историческим моментом не только для Венгрии, но и для европейской демократии».
В последние недели враждебные отношения между правительством Орбана и ЕС обострились до предела, после того как Орбан наложил вето на введение новых санкций ЕС против России, а также на выделение дополнительного кредита в размере 90 млрд евро для Украины. Напряженность в отношениях между Будапештом и Брюсселем достигла апогея после обвинений в том, что правительство Орбана делилось с Москвой конфиденциальной информацией ЕС.
Известие о смене правительства вызвало бурную реакцию по всему ЕС. «Сегодня в Венгрии сердце Европы бьется сильнее, – заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. – Страна возвращается на свой европейский путь. Союз становится сильнее».
«Новая оппозиционная партия Венгрии одержала победу над премьер-министром Виктором Орбаном, находившемся у власти 16 лет, в ходе исторических выборов, которые переопределят отношения страны с Европейским союзом, Россией и администрацией президента США Дональда Трампа».
«Я с нетерпением жду начала совместной работы. Давайте объединим усилия ради сильной, безопасной и, прежде всего, единой Европы», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Я поздравляю Петера Мадьяра и партию «Тиса» с победой на парламентских выборах в Венгрии – результатом, имеющим большое значение для всей Европы», – сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.
«Венгры сделали исторический выбор в пользу свободной и сильной Венгрии в составе объединенной Европы, отвергнув силы, которые игнорируют их интересы», – считает премьер-министр Эстонии Кристен Михал».
«Система, которую называли «избирательным авторитаризмом», потерпела крах. Ее сверг 45-летний бывший член партии, который убедил большинство венгров положить ей конец.
«Мы сделали это», – сказал Петер Мадьяр толпе ликующих сторонников на площади у Дуная, с которой открывается вид на величественный парламент Будапешта на другом берегу».
«Орбан после 16 лет пребывания у власти уступил власть новой правоцентристской партии «Тиса» на состоявшихся в воскресенье общенациональных выборах. Это стало ударом для его союзников в России и в администрации президента США Дональда Трампа.
62-летний Орбан был провозглашен консерваторами по всей Европе и в США вдохновителем «нелиберальной» модели демократии, но потерял поддержку избирателей, уставших от экономического застоя, международной изоляции и накопления богатства олигархами».
«У Орбана не было нового ответа на меняющиеся настроения населения. Он неуклонно придерживался стратегии, которую использовал на предыдущих трех выборах, представляя себя единственным человеком, способным защитить венгерские интересы, и выдвигал внешние угрозы. В этой кампании Орбан обвинил своего соперника в том, что тот втягивает страну в войну, объединившись с двумя своими вечными врагами: ЕС и президентом Украины Владимиром Зеленским. Но геополитическая паника больше не работала».