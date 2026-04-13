ЕС выдвинул Мадьяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро субсидий

13 апреля Мадьяр заявил, что согласен с решением не участвовать в предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, ранее заблокированного правительством Орбана. Он отметил, что Венгрия находится в сложной экономической ситуации и не может позволить себе предоставление кредитов другим странам. При этом Мадьяр отметил, что не будет препятствовать получению Украиной кредита от Европейского союза, который блокировал Орбан.