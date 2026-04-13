ЕС выдвинул Мадьяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро субсидий

ЕС выдвинул Мадьяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро субсидийПо данным FT, Брюссель добивается в том числе снятия вето на введение новых санкций против России
Европейский союз выдвинул победившему на парламентских выборах в Венгрии Петеру Мадьяру 27 условий для разморозки 35 млрд евро европейских субсидий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.
Среди ключевых требований указаны разблокировка кредита Украине в размере 90 млрд евро, снятие вето на пакет санкций против Москвы, проведение антикоррупционных проверок, а также отмена решений «эпохи» премьер-министр Венгрии Виктора Орбана, нарушающих правила ЕС, в том числе в сфере обращения с мигрантами.
Еврокомиссия, по данным FT, также настаивает на скорейших переговорах с Венгрией по урегулированию спора о несоблюдении европейского законодательства по предоставлению убежища мигрантам. Европейский суд вынес решение по этому вопросу, но Венгрия его игнорирует. В результате страна ежедневно платит штраф в 1 млн евро. Общая сумма уже достигла почти 900 млн евро и вычитается из бюджета ЕС.
Собеседник газеты отметил, что на Мадьяра оказывается давление, но тот стремится добиться результатов как можно быстрее.
13 апреля Мадьяр заявил, что согласен с решением не участвовать в предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, ранее заблокированного правительством Орбана. Он отметил, что Венгрия находится в сложной экономической ситуации и не может позволить себе предоставление кредитов другим странам. При этом Мадьяр отметил, что не будет препятствовать получению Украиной кредита от Европейского союза, который блокировал Орбан.
12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. После подсчета 98,9% голосов партия «Тиса» Мадьяра получила 138 из 199 мест (при необходимых 133). Действующий премьер-министр Виктор Орбан уже признал поражение своей партии, но отметил, что продолжит заниматься политикой и служить стране в оппозиции, которая получила 55 мандатов.