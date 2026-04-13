Политика /

Лавров: РФ готова выстраивать отношения с новым правительством Венгрии

Ведомости

Россия готова выстраивать отношения с новым правительством Венгрии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью ИС «Вести».

«Все зависит от того, как новое правительство будет выстраивать свои национальные интересы», – добавил он.

По словам Лаврова, Москва готова с любой стороной выстраивать отношения, если они будут равноправными, взаимовыгодными, основанными на поиске баланса интересов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия хотела бы продолжить выстраивание добрых отношений с Венгрией. Он отметил при этом, что пока Россия не наблюдает взаимности со стороны европейских стран, однако выражает готовность к диалогу.

12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. После подсчета 98,9% голосов «Тиса» получила 138 из 199 мест (при необходимых 133). Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже признал поражение своей партии, но отметил, что продолжит заниматься политикой и служить стране в оппозиции (55 мандатов).

После победы лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрии следует начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил зависимость Венгрии от России в энергетической сфере.

