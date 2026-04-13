Политика

Мадьяр выступил за переговоры с Россией

Ведомости

Венгрии следует начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил лидер венгерской оппозиционной партии «Тиса», которая выиграла на парламентских выборах, Петер Мадьяр во время митинга сторонников. Трансляция речи велась на его YouTube-канале.

«Нам придется сесть за стол переговоров с российским президентом. Географическое положение ни России, ни Венгрии не изменится», – сказал Мадьяр.

Он также отметил зависимость Венгрии от России в энергетической сфере.

Согласно данным Национального избирательного бюро (NVI), партия «Тиса» уже набрала 138 из 199 мест в парламенте. Специалисты обработали 98,93% протоколов. У венгерской правящей партии действующего премьер-министра Виктора Орбана «Фидес» – 55 мандатов. Орбан признал поражение, поздравив победителей, еще 12 апреля.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её