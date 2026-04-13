Кремль готов к контактам с новым руководством Венгрии

Кремль готов к контактам с новым руководством ВенгрииМосква уважает выбор венгерского народа
Россия хотела бы продолжить выстраивание добрых отношений с Венгрией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя результаты выборов в венгерский парламент.
«Мы слышали заявления, тем более о готовности вести диалог, разумеется, это будет полезно и для Москвы, и для Будапешта. <...> Мы, еще раз повторяю, заинтересованы в выстраивании добрых отношений с Венгрией, как и со всеми странами Европы», – сказал он.
Песков отметил, что пока Россия не наблюдает взаимности со стороны европейских стран, однако выражает готовность к диалогу. По словам представителя Кремля, Москва также рассчитывает на продолжение «весьма прагматичных контактов» с новым венгерским руководством.
12 апреля в Венгрии состоялись парламентские выборы. После подсчета 98,9% голосов «Тиса» получила 138 из 199 мест (при необходимых 133). Действующий премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже признал поражение своей партии, но отметил, что продолжит заниматься политикой и служить стране в оппозиции (55 мандатов).
После победы лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрии следует начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он отметил зависимость Венгрии от России в энергетической сфере.