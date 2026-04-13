Мадьяр согласен с отказом Венгрии в предоставлении Киеву 90 млрд евро
Новый премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что согласен с решением не участвовать в предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, ранее заблокированного правительством Виктора Орбана. Его слова передает портал 444.
«Не понимаю, зачем сейчас снова поднимать этот вопрос», – сказал Мадьяр. Он отметил, что Венгрия находится в сложной экономической ситуации и не может позволить себе предоставление кредитов другим странам.
Он также подчеркнул, что не поддерживает ускоренное вступление Украины в Европейский союз (ЕС). По его словам, страну, находящуюся в состоянии конфликта, невозможно принять в ЕС. Мадьяр добавил, что Украина должна пройти стандартную процедуру вступления, как и другие кандидаты, и выразил мнение, что этот процесс не завершится в течение ближайших 10 лет.
13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможную разблокировку Евросоюзом около 90 млрд евро, отметил, что соответствующие решения принимаются в Брюсселе. По его словам, любые шаги, направленные на поддержку милитаристских устремлений Киева, не способствуют мирному урегулированию.
В конце марта глава евродипломатии Кая Каллас заявила об отсутствии прогресса по вопросу выделения Киеву кредита. По ее словам, на пути согласования сохраняются серьезные препятствия, но работа по их преодолению продолжается.