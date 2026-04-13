Политика

Кремль не видит связи между выборами в Венгрии и ситуацией вокруг Украины

Результаты парламентских выборов в Венгрии не связаны с развитием ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге.

«Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы. Поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю», – сказал он.

Комментируя возможную разблокировку Евросоюзом около 90 млрд евро, которую ранее сдерживало правительство Виктора Орбана, Песков отметил, что соответствующие решения принимаются в Брюсселе. По его словам, любые шаги, направленные на поддержку милитаристских устремлений Киева, не способствуют мирному урегулированию.

Песков добавил, что для России по-прежнему предпочтительно достигнуть этих целей политико-дипломатическим путем, но до получения результатов переговоров продолжается спецоперация.

Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Действующий премьер Орбан признал поражение своей партии «Фидес», но обещал продолжить заниматься политикой и служить стране в оппозиции.

После победы лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что Венгрии следует начать переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков подтвердил, что Кремль готов к контактам с новым руководством Венгрии. По его словам, Москва хотела бы продолжить выстраивание прагматичных отношений с Будапештом.

