Кремль не видит связи между выборами в Венгрии и ситуацией вокруг Украины
Результаты парламентских выборов в Венгрии не связаны с развитием ситуации вокруг Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге.
«Я не думаю, что это имеет отношение к перспективе развития российско-украинского конфликта. Это, наверное, разные процессы. Поэтому я здесь какой-то связи не усматриваю», – сказал он.
Комментируя возможную разблокировку Евросоюзом около 90 млрд евро, которую ранее сдерживало правительство Виктора Орбана, Песков отметил, что соответствующие решения принимаются в Брюсселе. По его словам, любые шаги, направленные на поддержку милитаристских устремлений Киева, не способствуют мирному урегулированию.
Песков добавил, что для России по-прежнему предпочтительно достигнуть этих целей политико-дипломатическим путем, но до получения результатов переговоров продолжается спецоперация.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Действующий премьер Орбан признал поражение своей партии «Фидес», но обещал продолжить заниматься политикой и служить стране в оппозиции.