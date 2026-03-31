Каллас заявила об отсутствии хороших новостей по кредиту Киеву
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила об отсутствии прогресса по вопросу выделения Киеву кредита на 90 млрд евро. Эту тему она затронула на брифинге с главой МИД Украины Андреем Сибигой.
По ее словам, на пути согласования сохраняются серьезные препятствия, но работа по их преодолению продолжается.
«К сожалению, на данный момент у меня нет хороших новостей, и я не могу сообщить, что этот кредит будет предоставлен», – сказала Каллас (цитата по ТАСС).
Она добавила, что стороны рассчитывают вернуться к этому вопросу на следующем заседании Европейского совета.
Глава МИД Украины Сибига, комментируя ситуацию, прямо указал на позицию Будапешта. «Госпожа Кая Каллас очень дипломатично сказала, что у нас есть одно препятствие. Так я назову это препятствие – это Венгрия», – заявил он.
До этого сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал решение о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, для утверждения которого требуется согласие всех стран ЕС. Он решился на такую меру на фоне прекращения Украиной прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба».
30 марта Politico сообщало, что ЕС рассматривает исключение Венгрии из союза в случае победы Орбана на парламентских выборах в Венгрии. Также рассматриваются варианты реформирования процедуры голосования, чтобы обойти вето.