Politico: ЕС рассматривает исключение Венгрии из союза в случае победы Орбана

27 марта Reuters сообщало, что Евросоюз надеется на проигрыш Орбана на выборах. В этом случае в Брюсселе рассчитывают, что Венгрия больше не будет блокировать решения объединения. Хотя отмечалось, что в ЕС недовольны и бельгийской оппозицией, так как она не согласна на присоединение Украины к Евросоюзу.