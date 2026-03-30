Politico: ЕС рассматривает исключение Венгрии из союза в случае победы Орбана
Евросоюз рассматривает несколько сценариев действий на случай победы премьер-министра Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии. Варианты очень разные – от реформирования процедуры голосования до исключения Будапешта. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники среди дипломатов.
Обсуждаются пять возможных подходов. Один из них предполагает расширение применения голосования квалифицированным большинством в сферах, где сейчас требуется единогласие, включая внешнюю политику и бюджет.
«Это то, на чем мы настаиваем в любом случае, независимо от конкретного случая: если вы хотите реагировать быстро, вам нужно больше решений, принятых квалифицированным большинством», – отметил один из источников издания.
При этом такой шаг может затронуть базовый принцип консенсуса внутри ЕС и повлиять на взаимодействие стран блока.
Другой вариант – развитие гибких форматов сотрудничества, включая коалиции отдельных государств внутри союза. Этот сценарий, по данным собеседников, вызывает наибольшую критику.
Также рассматриваются меры давления через финансирование, включая возможные санкции и ограничение доступа к средствам ЕС. В числе обсуждаемых мер – лишение Венгрии права голоса в Совете ЕС.
Наиболее радикальный сценарий – исключение страны из союза – оценивается как малореалистичный. Politico отмечает, что подобные прецеденты отсутствуют, а сама тема остается табуированной.
До этого сообщалось, что Орбан заблокировал решение о предоставлении Украине кредита на 90 млрд евро, для которого требуется согласие всех стран ЕС. Решение Будапешта было принято на фоне прекращения Украиной прокачки российской нефти по трубопроводу «Дружба». Также 10 марта парламент Венгрии принял резолюцию против финансовой помощи Украине и ее вступления в ЕС.
27 марта Reuters сообщало, что Евросоюз надеется на проигрыш Орбана на выборах. В этом случае в Брюсселе рассчитывают, что Венгрия больше не будет блокировать решения объединения. Хотя отмечалось, что в ЕС недовольны и бельгийской оппозицией, так как она не согласна на присоединение Украины к Евросоюзу.