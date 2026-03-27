Reuters: Евросоюз надеется на проигрыш Орбана на выборах

Ведомости

Страны Евросоюза (ЕС) хотели бы, чтобы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграл на ближайших парламентских выборах, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Я думаю, что все надеются, что Орбан проиграет», – сказал изданию один из дипломатов ЕС.

Собеседники отметили в разговоре с агентством, что Венгрия в случае смены власти больше не будет блокировать решения объединения. В частности, речь идет о запрете предоставлять кредит Украине. При этом, как пишет Reuters, Брюссель недоволен и оппозицией в Венгрии, так как она не согласна на присоединение Украины к Евросоюзу.

Парламентские выборы состоятся в Венгрии 12 апреля. 25 марта Орбан заявил, что страна приостанавливает поставки газа на Украину до момента, пока не начнет вновь получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Он подчеркнул, что оставшийся объем газа республика будет хранить на внутреннем рынке.

19 марта венгерский премьер говорил, что Будапешт не будет поддерживать решения в пользу Киева, так как Украина не дает Венгрии доступа к нефти из РФ. По словам Орбана, Брюссель «фактически вступает в сговор с украинцами».

