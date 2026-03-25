Венгрия приостанавливает экспорт газа на Украину до начала поставок нефти из РФ
Венгрия приостанавливает поставки газа на Украину до момента, пока не начнет вновь получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба». Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook
«Для того чтобы прорвать нефтяную блокаду и обеспечить энергоснабжение Венгрии, сейчас необходимы новые меры. Поэтому мы постепенно прекратим поставки газа из Венгрии на Украину, а оставшийся объем газа будем хранить внутри страны. Пока Украина не будет поставлять нефть, она не получит от Венгрии газ», – сказал он.
19 марта Орбан подчеркнул, что Будапешт не станет поддерживать решения в пользу Киева, в том числе кредит со стороны ЕС, пока Украина блокирует доступ страны к нефти. По словам премьера, Брюссель «фактически вступает в сговор с украинцами».
20 марта издание Politico писало, что ЕК может подать иск против Венгрии из-за блокировки Орбаном кредита для Украины на 90 млрд евро. Газета отмечала, что блокировка кредита для Киева может стать последней – в апреле в стране пройдут выборы, где, по последним опросам, лидирует оппонент Орбана Петер Мадьяр. Европейские лидеры при этом считают вероятным, что Орбан будет переизбран на пост премьера в очередной раз.