Politico: ЕК подаст иск против Венгрии из-за блокировки кредита Украине

Politico: ЕК подаст иск против Венгрии из-за блокировки кредита УкраинеСреди других мер – заморозка финансирования и наложение штрафов
Еврокомиссия (ЕК) может подать иск против Венгрии из-за блокировки премьер-министром Виктором Орбаном кредита для Украины на 90 млрд евро. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Издание отмечает, что блокировка кредита для Киева со стороны Орбана может стать последней – в апреле в стране пройдут выборы, где по последним опросам лидирует оппонент Орбана Петер Мадьяр. Европейские лидеры при этом считают вероятным, что Орбан будет переизбран на пост премьера в очередной раз. Несмотря на это, его позиция по кредиту может измениться после восстановления прокачки российской нефти по «Дружбе».
«Если этого не произойдет, на встрече лидеров на Кипре 23-24 апреля будет предложен ряд мер наказания, включая замораживание дополнительного финансирования, подачу иска против Венгрии в высший суд ЕС, наложение штрафов», – говорится в материале.
Кроме того, рассматривается и так называемый «ядерный вариант» – применение ст. 7 Договора о ЕС, которая лишает страну права голоса.
Послы стран ЕС согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для Украины 4 февраля – он стал альтернативой прямому использованию замороженных российских активов. Для передачи Украине средств необходимо согласие всех 27 государств – членов ЕС. Будапешт, в свою очередь, кредит заблокировал.
Блокировка произошла и на последнем заседании 19 марта. Прежде инициативу блокировала только Венгрия, теперь к ней присоединилась и Словакия. Главной претензией венгерских и словацких властей является ситуация вокруг нефтепровода «Дружба». Украинские власти в феврале заявили, что в результате ударов был поврежден участок нефтепровода «Дружба», транзит в Венгрию и Словакию приостановлен.